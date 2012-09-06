Clinton, Obama'nın önünde eğildi

ABD'de Demokrat Parti Kongresi'nde Başkan Obama, eski başkanlardan Bill Clinton tarafından yeniden aday gösterildi. Konuşmasında ABD Başkanı'na övgüler yağdıran Clinton, Obama sahneye çıktığında ise, önünde eğildi.

Demokrat Parti'nin Kuzey Carolina eyaletinin Charlotte kentinde yapılan ulusal kongresi ikinci gününde. Kongre'nin ilk gününe "First Lady" Michelle Obama damga vurmuştu. İkinci gün ise, Demokrat Parti taraftarları, eski başkanlardan Bill Clinton'ın konuşmasıyla coştu.

Demokrat Parti Kongresi'nin en ilginç anı ise, Bill Clinton'ın konuşmasını yaptıktan sonra sahneye çağırdığı ABD Başkanı Barack Obama'nın önünde eğilmesi oldu.

'Çantamızı taşıyan adam'

2008 seçimlerinde şimdiki Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, Demokrat Parti'nin başkan aday adayı olmuş ancak Obama'ya karşı kaybetmişti. O dönem, Bill Clinton, Barack Obama için "çantamızı taşıyan adam" demişti.

Demokratik Parti Kongresi'nde ABD Başkanı Barack Obama'ya desteğini çok net biçimde ortaya koyan Bill Clinton'ın 48 dakika süren ve seyircileri defalarca coşkuyla ayağa kaldıran konuşması, siyasi hayatının en etkili konuşmalarından biri olarak yorumlandı.

'Yüreği ABD için yanan bir adam'

ABD eski başkanlarında Bill Clinton, Obama'yı yeniden başkan adayı gösterirken şu sözlerle tanımladı: "Yüreği Amerika için yanan bir adam."

'Obama'ya enkaz bırakıldı'

Obama'nın bir önceki başkan George W. Bush'tan bir enkaz devraldığını belirten Clinton, "Obama, benim bulduğumdan çok daha da zayıf bir ekonomi buldu karşısında. Hiçbir başkan, ne ben ne başkası, 4 yılda böylesine bir hasarı tamamen tamir edemez. Ama Obama, paylaşılmış zenginliğe dayanan, yeni, modern ve başarılı bir ekonominin temellerini attı. Eğer bu başkanın sözleşmesini yenirlerseniz, bu iyileşmeyi hissedeceksiniz. Buna tüm kalbimle inanıyorum'' dedi.

Obama için ABD seçmeninden oy isteyen eski başkan Clinton, Obama ile Romney arasındaki farkı da şu cümlelerle tanımladı: "Eğer, kazanan her şeyi alsın, kalanlar kendi başının çaresine baksın şeklinde bir ülke istiyorsanız, Cumhuriyetçilere oy vermelisiniz. Eğer, herkesin eşit fırsat ve sorumluluklara sahip olduğu, herkesin birbiri için var olduğu bir topluma sahip bir Amerika istiyorsanız, Obama ve Biden'a oy vermelisiniz."

'İstihdam planı bloke edildi'

Kongre'deki Cumhuriyetçilerin Obama'nın istihdam planını bloke etmesini hatırlatan Clinton, Obama'nın son 29 ayda 4,5 milyondan fazla özel sektör istihdamı yarattığını belirtirken, "Kongre'deki Cumhuriyetçiler ne kadar yarattı: Sıfır" dedi.

Obama'nın Cumhuriyetçiler tarafından eleştirilen, Amerikan otomotiv endüstrisini kurtarma planına değinen Clinton, bu sayede sektörde 250 bin yeni istihdam yarattıldığını, otomotiv sektörüne bağlı olarak da 1.1 milyon işin kurtarıldığını belirterek, özellikle bu seçimlerde kritik eyaletler olan, ülkedeki otomotiv endüstrisinin merkezi konumundaki Ohio ve Michigan'e seslendi: "Obama, 250 bin istihdam yarattı, Romney: sıfır" diye konuştu.

Önce eğildi sonra kucaklaştı

Clinton'ın konuşmasının ardından Obama sahneye geldi. ABD halkının en çok sevdiği başkanlardan olan Bill Clinton önce Başkan Obama'nın önünde eğildi, sonra da beklenmedik bir sürpriz yaparak kucakladı. Delegeler ise iki liderin sahneden ayrılmasından sonra bile uzun süre ayakta alkışlamaya ve sloganlar atmaya devam etti.

Demokrat Parti Kongresi'nde Bill Clinton'ın 48 dakika süren konuşması Cumhuriyetçi Parti seçim danışmanlarını korkuttu. Cumhuriyetçi Parti seçim danışmanlarından biri yaptığı açıklamada, "Bu an belki de Obama'nın yeniden seçilmesini sağlayacak" dedi.