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Dünya

Clinton, Miliband'a vurulmuş!

ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton Britanyalı muadili David Miliband’dan adeta ‘sevdalanmış’ gibi söz etti.

19 Kasım 2009 02:00

T24- ABD Başkanı Barack Obama’nın Britanya Başbakanı Gordon Brown’dan hoşlanmadığı dedikoduları ayyuka çıkarken, ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton Britanyalı muadili David Miliband’dan adeta ‘sevdalanmış’ gibi söz etti.

 8Vogue dergisine söyleşi veren Hillary Clinton,
muhabirin gaza getirmesiyle, AB Dışişleri Bakanı koltuğu için de adı geçen Miliband’a hayranlığını cesurca dile getirdi.

Muhabirin gazeteci tarafsızlığını bir kenara bırakıp ‘uzun boylu ve atılgan’ diye nitelediği Miliband için “Telefonda bile kısmen aksanı yüzünden beş saniyede çarpılıyorum” demesi üzerine eski first lady sazı eline aldı. “Onu gördüğünüzde çok daha fazla çarpılıyorsunuz. O kadar coşkulu, hayat dolu, çekici ve akıllı ki” diyen 62 yaşındaki Clinton, kendinden 18 yaş küçük muadili için “Gerçekten çok iyi bir adam. Ve üstelik o kadar da genç ki” sözlerini de sarf etti. Bunun üzerine Vogue’un görüşlerini aldığı Miliband, hislerini mükabele ederken kadın bakan kadar ileri gitmedi: “Clinton hem zekaya hem psikolojiye hitap ediyor. Baş başa çalışması çok zevkli. Gülen ve alaya alan biri olduğu kadar perspektifi de var.” (Guardian, Telegraph)

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