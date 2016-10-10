Clinton: Kürtleri silahlandırırım

ABD'de Demokratların adayı eski Dışişleri Bakanı Hillary Clinton ile Cumhuriyetçilerin adayı iş adamı Donald Trump TV programında ikinci kez kozlarını paylaştı. TV düellosu, karşılıklı suçlamalarla çok sert bir tonda geçti. Başlangıçta el sıkışmaktan kaçınan adaylar tartışma sonunda tokalaştı.

Hillary Clinton, Suriye'deki savaşın tartışıldığı kısımda Kürtlerin silahlandırılması konusuna değindi. Clinton, "Başkan olursam Kürtleri silahlandırmayı değerlendirirdim" ifadesini kullandı.

Trump özür diledi

Trump ise kadınlarla ilgili aşağılayıcı ve küfürlü sözler sarf ettiği video kaydından ötürü özür diledi. Videoyu "soyunma odası sohbeti" diye tanımlayan Trump, "Bundan gurur duymuyorum. Ailemden ve Amerikan halkından özür diliyorum" dedi. Kadın düşmanı olmadığını belirten Trump, "Hiç kimse benden fazla kadınlara saygılı olamaz" görüşünü dile getirdi. Clinton'ın eşi, ABD eski Başkanı Bill Clinton hakkındaki taciz suçlamalarını hatırlatan Trump, "Benimkisi lafta kalırken o işi eyleme döktü" dedi. Clinton ise videonun, "Trump'ın gerçekte kim olduğunu gösterdiğini" savundu.

'Clinton cezaevinde olurdu'

Tartışmada Clinton'ın e-posta skandalı da gündeme geldi. Trump, "Eğer ben başkan olsaydım sen şu an cezaevinde olurdun" dedi. Trump, "Müslümanları ABD'ye almayalım" yönündeki çağrısını ise yumuşattı. Trump özellikle Suriye gibi ülkelerden ABD'ye gelecekler için çok güçlü güvenlik kontrolü yapılması gerektiğini vurguladı. Donald Trump, "on binlerce Suriyeliye ABD'nin kapılarının açılmasının tüm zamanların en büyük Truva atı olacağı" görüşünü dile getirdi.

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DW/AFP/dpa/GA, AG