Clinton, Kuran yakılma düşüncesini kınadı

T24 - ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, Florida'daki bir kilisede 11 Eylül'de Kur'an-ı Kerim'i yakmaya yönelik düşünceyi kınadı.



Clinton, Ramazan ayı dolayısıyla Dışişleri Bakanlığı'nda iftar verdi.



İftara, Amerika'daki Müslüman toplulukların liderleri ve diplomatlarınyanı sıra bu yıl 30 yaş altındaki yaklaşık 70 Müslüman lider ve girişimci de katıldı.



İftarda, Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Namık Tan da hazır bulundu.



Clinton, burada yaptığı konuşmada, Florida'daki küçük bir kilisede 11Eylül'de Kur'an-ı Kerim'in yakılması planını kınadı. Dini özgürlüklere toleransın ABD'nin kuruluşuna kadar uzandığını hatırlatan Clinton, girişimi "saygısız ve utanç verici" bulduğunu ifade etti.



ABD Adalet Bakanı Eric Holder'ın da 11 Eylül saldırılarının yıl dönümünde ülkede bir evanjelist grubun Kur'an-ı Kerim yakma planını "aptalca ve tehlikeli" diye nitelediği bildirildi.

Dışişleri Sözcüsü de bir açıklama yaptı



ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Philip Crowley de, planı "Amerikan karşıtı, saygısız, hoşgörüsüz ve ayrılıkçı" bir davranış olarak nitelendirilerek, bu eylemin gerçekleştirilmemesi gerektiğini söyledi.



Crowley, günlük basın toplantısında Florida'daki kilisenin 11 Eylül'de Kur'an-ı Kerim'i yakma planıyla ilgili soruları yanıtladı.



Din ve ifade özgürlüğünün Amerikan toplumunun temel prensiplerinden olduğunu belirten Crowley, planlanan girişimi "provokatif ve Amerikan karşıtı"olarak değerlendirdi.



Crowley, eylemin, dünyanın en büyük dinlerinden birinekarşı saygısızlığın yanı sıra "hoşgörüsüz ve ayrılıkçı" bir davranış olduğunuifade etti.



"Daha fazla Amerikalının bu eylemin Amerikan değerleriyle uyuşmadığını söylediğini görmek istediklerini" dile getiren Crowley, bu hafta ABD genelinde bir dizi insanın sözleriyle, bu tür bir davranışın Amerikalılar için 11 Eylül'ü anmanın yolu olmadığına açıklık getireceğini ifade etti.



Bu eylemin yapılmaması gerektiğini belirten Crowley, "Bu, radikallere ve 11 Eylül'de bize saldıranbağnazlarla uyumlu (bir davranış)" dedi.



Olayın, gerçekleşmesi halinde, radikalizmi besleyeceğini kaydeden Crowley, Afganistan'daki ABD ve NATO güçlerinin komutanı Amerikalı General David Petraeus'un sözlerini hatırlatarak, bu girişimin Amerikan askerleri, seyahat eden Amerikalılar ve diplomatlar ile Amerikan çıkarları ve Amerikan yaşamını riskaltında bırakacağını vurguladı.



Crowley, 11 Eylül saldırılarını anmanın daha iyiyolları bulunduğunu belirtti.



