-CLİNTON: ''KIBRIS'TA DURUM FAZLA UZADI'' LEFKOŞA (A.A) - 27.08.2010 - ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, Kıbrıs'ta fiili durumun fazla uzadığı mesajını verdi. Clinton, Kıbrıs Rum kesiminde yapılan 23. Dış Rumlar Konferansı çerçevesinde dün başlayan ''Kıbrıs Mücadelesi Dünya Koordinasyon Komitesi'' (PSEKA) toplantısına gönderdiği mesajda, ''uluslararası unsurların, Kıbrıs sorununun çözümü yönünde harcanmakta olan sonu gelmez çabalardan duyduğu yorgunluğa'' değindi. Hillary Clinton mesajında, BM Genel Sekreteri'nin iyi niyet göreviyle iki lider arasında yapılan doğrudan müzakerelerin ''Kıbrıs'ta barışın sağlanması için tek yol olduğunu'' da vurguladı. Rum basınına göre Clinton, banttan yayımlanan mesajında, Kıbrıs dışında yaşayan Rumları, Kıbrıs'ta liderlerin sonbaharda çözüm için alması gerekecek ''katı kararları'' desteklemeye de çağırdı. Washington'ın, ''Kıbrıs'ın bölünmüşlüğüne son verilmesine katkıda bulunmaya'' bağlılığını vurgulayan Clinton, ''Ada'nın yeniden birleştirilmesi, yalnız Kıbrıs halkının değil bölgenin de çıkarınadır ve uluslararası camiaya bir örnek teşkil edebilir'' ifadesine yer verdiği mesajında ayrıca, ''Çok yakında bir gün Kıbrıs'ı yeniden birleşmiş göreceğimiz ümidini paylaşıyoruz'' dedi. Clinton, ABD'nin, Kıbrıs sorununu çözme sürecinin zor bir süreç olduğuna inandığını da belirtti. Mesajında da, taraflara uzlaşma konusunda çok çalışmaları ve yapıcı bir çözüm için sağlam kararlar almaları çağrısı da yapan Clinton, Kıbrıs'taki iki toplum liderinin karmaşık müzakerelere odaklanmayı sürdürmeleri gerektiğini, ''Kıbrıs'ın ABD'nin önemli bir ortak ve dostu olduğunu'' kaydetti.