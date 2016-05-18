Clinton Kentucky'yi, Sanders Oregon'u kazandı



Amerikan Demokrat Parti'nin başkan adayları arasındaki oylama maratonunun Kentucky eyaletindeki ayağını kıl payı farkla Hillary Clinton kazandı. Son olarak bir dizi eyalette partili rakibi Bernie Sanders'e geçilen Clinton ön oy ayrımının yüzde 66'sının tamamlandığı ön sonuçlara göre Kentucky'de oyların yüzde 46,7'sini alırken Sanders'in oy oranı yüzde 46,3 oldu. Oregon'daki delege seçimini ise Bernie Sanrders yüzde 53'lük oy oranıyla kazandı. Bernie Sanders'in Demokrat Parti'nin başkan adayı olabilmesi için kalan delegelerin yüzde 67'sini kazanması gerekiyor.

Cumhuriyetçi Parti'nin Oregon önseçimine, bütün rakiplerinin adaylıktan çekildiği Donald Trump tek başına katıldı. Trump'un parti kongresinde delegeler tarafından başkan adaylığına seçileceğine kesin gözüyle bakılıyor.

Sanders ile arasındaki mücadele nedeniyle bütün dikkatini önseçimlere veren Hillary Clinton milyarder işadamı Donald Trump üzerinde yoğunlaşamıyor. Sanders'in bayan aday adayından fazla delege toplaması mümkün olmasa da kaybedilen eyaletler Clinton'un zaten hırpalanmış olan imajını olumsuz etkiliyor.

Bernie Sanders kazanma şansı kalmasa da sonuna kadar adaylık yarışından çekilmeyeceğini açıkladı. Sanders temiz ayındaki parti kongresinde de şansını arayacağını duyurdu. Clinton ile Sanders arasındaki çekişmenin Demokrat Parti'yi bölmesinden endişe ediliyor.