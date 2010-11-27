Clinton 'kalp krizi' öncesi dünya lideriyle görüştü

T24-Bakanlık Sözcüsü P.J. Crowley, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada Amerika Dışişleri Bakanı Hillary Clinton’ın Almanya, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, İngiltere, Fransa ve Afganistan liderleriyle görüştüğünü duyurdu.



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Wikileaks’in Amerika’yı ve bazı ülkeleri zor durumda bırakabilecek gizli belgeleri yayınlaması bekleniyor.

İsrail’in Haaretz gazetesine açıklamada bulunan bir yetkili bu belgeler arasında Amerika’nın Tel Aviv büyükelçiliğine ait gizli raporlar olduğunu söyledi.

El Hayat gazetesi ise belgeler arasında Amerika’nın PKK terör örgütüne verdiği desteği kanıtlayan yazışmalar olduğunu iddia etti. Gazete haberlerine göre gizli belgeler Türkiye’nin Irak’taki el Kaide örgütüne destek verdiğini de ortaya çıkarabilir.

Wikileaks’in yeni belgeleri ne zaman açıklayacağı net değil. Pazartesi günü Twitter’dan açıklama yapan Wikileaks, yaklaşık 3 milyon kadar gizli belgeyi yayınlayacağını duyurdu.



Wikileaks daha önce de Afganistan ve Irak savaşları konusunda Amerika’ya ait gizli belgeleri yayınlamıştı.