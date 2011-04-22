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Dünya

CLINTON: KADDAFİ MİSKET BOMBASI KULLANIYOR OLABİLİR WASHINGTON (A.A) 

22 Nisan 2011 00:31

-CLINTON: KADDAFİ MİSKET BOMBASI KULLANIYOR OLABİLİR WASHINGTON (A.A) - 21.04.2011 - ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, Libya lideri Muammer Kaddafi'ye bağlı güçlerin sivillere karşı misket bombası kullanıyor olabileceğini söyledi. Clinton, Kaddafi'ye bağlı birliklerin "hain saldırılarının" sürdüğünü ifade ederek, Kaddafi güçleriyle muhalifler arasındaki çatışmalarda misket bombaları kullanıldığına dair haberlerden endişe ettiğini belirtti. Libya, bu türden suçlamaları reddederken, ilk kez bir Amerikalı yetkili suçlamayı dile getirmiş oldu. Clinton, Libya'da gözaltına alınan aralarında en az 2 gazetecinin de bulunduğu tüm Amerikalıların derhal serbest bırakılmasını da istedi. Hillary Clinton ayrıca Misrata'da dün öldürülen 2 Batılı gazetecinin ailelerine ve arkadaşlarına başsağlığı diledi.

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