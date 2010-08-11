Clinton, İran'daki idamlardan endişe duyuyor

T24- ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton geçen yılki tartışmalı seçimin ardından ifade özgürlüklerini kullandıkları için idam edilme tehlikesiyle karşı karşıya olan İranlılar için kaygı duyulduğunu söyledi.





Clinton bir bildiri yayınlayarak İran yönetimini uluslararası standartları uygulayarak, bu tür idamları durdurmaya çağırdı. Clinton ayrıca, siyasi tutuklularla insan hakları eylemcilerinin de serbest bırakılmasını istedi.



Amerika'nın sesi Voa'da yer alan habere göre, Amerikalı bakan, taşlanarak öldürülme tehlikesiyle karşı karşıya gelen ve hala idam edilebileceğini belirttiği bir kadınla, idam tehlikesi altındaki eşcinsel bir erkeğin durumlarına dikkati çekti.

Hillarly Clinton bu davalarda saydamlık ilkesine uyulmadığına ve İran anayasası hükümlerinin ihlal edildiğine de işaret etti.