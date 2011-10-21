-Clinton: Hakkani örgütüyle bağlantı kurduk İSLAMABAD (A.A) - 21.10.2011 - ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, barış görüşmelerine ilgisini test etmek amacıyla Hakkani örgütüyle bağlantı kurduklarını doğruladı. Pakistan'ı ziyaret eden Clinton, Pakistan istihbarat servisinin organize ettiği bir toplantıda Hakkani örgütüyle bağlantı kurduklarını doğrulayarak, toplantının, söz konusu örgütün barış görüşmeleriyle ilgili niyetini test etmek amacı taşıdığını belirtti. Afganistan ve Pakistan ile fiili müzakereler için bir düzen oluşturmak yönünde birlikte çalışmak istediklerini ifade eden Clinton, sadece koşulları karşılamaya istekli militanların toplumla uzlaşmasına izin verileceğini vurguladı. Clinton, Pakistan'a terör örgütü Hakkani tehdidini ikna yoluyla bitirmesi çağrısında bulunmuştu.