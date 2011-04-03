T24 LogoT24 Logo
Dünya

CLINTON: GBAGBO DERHAL ÇEKİLMELİ WASHINGTON (A.A)

03 Nisan 2011 12:59

-CLINTON: GBAGBO DERHAL ÇEKİLMELİ WASHINGTON (A.A) - 03.04.2011 - ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, Fildişi Kıyısı'nda tartışmalı bir şekilde Devlet Başkanlığı görevini sürdüren Laurent Gbagbo'nun "derhal çekilmesi" yönündeki taleplerini yineledi. Clinton, yaptığı yazılı açıklamada, "ABD, eski Devlet Başkanı Laurent Gbagbo'ya derhal çekilmesi çağrısında bulunuyor" ifadesini kullandı. Gbagbo'nun görevde kalmasının ülkeyi "anarşiye" sürüklediğini kaydeden ABD Dışişleri Bakanı, bu Batı Afrika ülkesinde durumun kötüye gitmesinden "büyük endişe" duyduklarını belirtti. Laurent Gbagbo'ya bağlı güçler ile uluslararası topluluğun Kasım ayında yapılan seçimlerin ardından Devlet Başkanı olarak tanıdığı Alassane Ouattara taraftarları arasında son üç günde ülkenin en önemli kenti Abidjan'da ağır silahların kullanıldığı çatışmalar yaşanıyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

Erdoğan, Türkiye'nin ilk 'yerli otomobili'ni tanıttı: İnşallah birkaç yıl içinde...

Yerli otomobil resmi olarak tanıtıldı, işte özellikleri...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24