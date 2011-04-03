-CLINTON: GBAGBO DERHAL ÇEKİLMELİ WASHINGTON (A.A) - 03.04.2011 - ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, Fildişi Kıyısı'nda tartışmalı bir şekilde Devlet Başkanlığı görevini sürdüren Laurent Gbagbo'nun "derhal çekilmesi" yönündeki taleplerini yineledi. Clinton, yaptığı yazılı açıklamada, "ABD, eski Devlet Başkanı Laurent Gbagbo'ya derhal çekilmesi çağrısında bulunuyor" ifadesini kullandı. Gbagbo'nun görevde kalmasının ülkeyi "anarşiye" sürüklediğini kaydeden ABD Dışişleri Bakanı, bu Batı Afrika ülkesinde durumun kötüye gitmesinden "büyük endişe" duyduklarını belirtti. Laurent Gbagbo'ya bağlı güçler ile uluslararası topluluğun Kasım ayında yapılan seçimlerin ardından Devlet Başkanı olarak tanıdığı Alassane Ouattara taraftarları arasında son üç günde ülkenin en önemli kenti Abidjan'da ağır silahların kullanıldığı çatışmalar yaşanıyor.