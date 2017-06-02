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Dünya

Clinton: Erkeklerin çıkıp bağırdığını ve kalabalığın sevdiğini görüyorum; ben de denedim, olmadı...

Clinton’a göre ‘covfefe’ Trump’tan Ruslara ‘gizli bir mesaj’

02 Haziran 2017 12:36

ABD başkanlık seçimlerinde Donald Trump'a karşı yenilgi alan Hillary Clinton, kaybetmesinin sebebinin aldığı kararlar olmadığını, olayların kendi kontrolü dışında geliştiğini savundu. Mağlubiyetin sebepleri olarak Rusya, medya ve kadın düşmanlığını gösteren Clinton, “Erkek meslektaşlarımın podyuma çıkıp bağırdığını ve kalabalığın bunu sevdiğini görüyorum. Ben bunu denedim ve hiç başarılı olmadı" ifadesini kullandı. Clinton, Trump'ın 'covfefe' paylaşımıyla ilgili de bir teori ortaya attı.

Bir teknoloji zirvesinde konuşan Clinton, seçimleri etkileyen konular üzerinde kontrolü olmadığını savunarak, "Çünkü Ruslar üzerinde kontrolüm yok. E-postalarımın kullanım şekli çok zarar vericiydi" dedi.

17 ajansın, Rusya'nın Clinton'ın seçim kampanyasına karşı savaş yürüttüğü konusunda hemfikir olduğunu savunan Demokrat Parti adayı, "Putin bizi alaşağı etmek istiyor. O eski bir KGB ajanı" diye konuştu.

 

“Ben sahnede bağırınca başarılı olamadım”

 

Öte yandan meselenin ‘cinsiyetçi' yönü olduğunu da savunan Clinton, sırf kadın olduğu için medyanın, dışişleri bakanı olduğu dönemde Goldman Sachs'te yaptığı konuşmalardan ödeme almasının peşine düştüğünü söyledi.

Clinton, siyasette ‘kadın düşmanlığı' olduğunun kanıtı olarak ise şu örneği verdi: "Erkek meslektaşlarımın podyuma çıkıp bağırdığını ve kalabalığın bunu sevdiğini görüyorum. Ben bunu denedim ve hiç başarılı olmadı."

 

“Seçmenler hapse gireceğimden endişelendi”

 

‘Pizzagate skandalı' iddialarına da değinen Clinton, "Obama için oy veren eyaletler vardı ve bunlar Trump'a oy verme eğiliminde değildi, ama benim hapse gireceğimden, bir pizza restoranının bodrumunda ‘çocuk ticareti' yaptığımdan endişelendiler" ifadelerini kullandı.

ABD'de seçim kampanyaları sürerken ortaya atılan ‘Pizzagate skandalı'nda bir pizza restoranının sübyancılık çetesinin merkezi olduğu ve ülkedeki siyasi elitlerin suiistimal etmesi için ‘çocuk ticareti' yapıldığı öne sürülmüştü.

Olay, Clinton'ın kampanya direktörü John Podesta'nın Wikileaks tarafından hacklenen e-postalarındaki yazışmalarla baş göstermiş ve bunların şifreli mesajlar içerdiği iddia edilmişti.

 

Trump'ın 'covfefe' tweet'i

 

Trump'ın sosyal medyayı kasıp kavuran ‘covfefe' tweet'ine de değinen Clinton bunu da Rusya'ya bağladı.

Clinton, covfefe'nin ‘Ruslara gizli bir mesaj' olduğunu iddia etti.

 

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