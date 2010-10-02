Clinton: Avrupa size teker teker gelecek

T24

Eski ABD Başkanı Bill Clinton Bilgi Üniversitesi'nde yaklaşık yarım saat süren bir konferans verdi. Ardından da öğrencilerin sorularını yanıtladı.Clinton dünyadaki yoksul ülkelerle gelişmiş ülkeler arasındaki tezatlara değindi. Afrika'dan Haiti'ye kadar dünyanın geleceği için yapılması gerekenlerin altını çizdi. Clinton, Türkiye'yle ilgili mesajlar verdi. Türkiye'nin geçmişten günümüze çok yol katettiğini söyledi.Clinton, "Avrupa Birliği üyelik sürecinden bahsetmek istiyorum. Türkiye nüfusu nedeniyle müzakere sürecinde sıkıntılar yaşıyor ancak bir gün fakir ve küçük Avrupa ülkeleri bu kez Türkiye'ye teker teker gelmeye başlayacaklar" diye konuştu.Clinton, 11 Eylül saldırılarının ardından Müslümanlığın kimi zaman terörle birlikte algılandığını söyledi. Bu yanlış algılamanın altını çizdi.Clinton, "Saldırıyı gerçekleştirenlerin Müslüman olması bütün Müslümanların terörist olduğu anlamına gelmez. İnsanlar Kur'an okumalı, İslam tarihini okumalı hangi koşullarda ve neden Kur'an indi bunu öğrenmeli" dedi.Konferansa akademisyenler, siyasiler, öğrenci ve mezunlardan oluşan yaklaşık 500 davetli katıldı.