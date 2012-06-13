Clinton Ankara'nın 'kırmızı çizgisini' açıkladı

Annan'ın ateşkes planına rağmen Suriye'de çatışmalar hız kesmiyor. İlginç açıklama ise ABD Dışişleri Bakanı Clinton'dan geldi. Esed'in Halep çevresinde yığınak yaptığını belirten Clinton, "Bu durum stratejik ve ulusal çıkarları açısından Türkiye için kırmızı çizgi olabilir" dedi.

ABD'deki düşünce kuruluşu Brookings Enstitüsü'nde İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Peres'le birlikte konuşmacı olarak katılan ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, Suriye güçlerinin son iki gün içerisinde Halep çevresinde yığınak yaptığına dair bilgi edindiklerini belirterek, bunun, "stratejik ve ulusal çıkarları" açısından Türkiye için bir "kırmızı çizgi" olabileceğini söyledi.



'Son 48 saattir yığınak yapıyor'



"Edindiğimiz bilgiye göre, Suriye güçleri son 24-48 saat içerisinde Halep çevresinde yığınak yapıyor" diyen ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, "Bu, stratejik ve ulusal çıkarları açısından Türkiye için bir kırmızı çizgi olabilir. Dolayısıyla bunu çok dikkatle takip ediyoruz" şeklinde konuştu.



'Rus helikopterleri Suriye yolunda'



Suriye politikası nedeniyle Rusya'ya sert eleştiride bulunan ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, Rusya'nın Esed rejimine askeri helikopter gönderdiğini iddia etti.

Moskova'nın Esed'e gönderdiği savaş helikopterlerinin şu anda yolda olduğunu iddia eden ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, "Rusya'nın helikopter satışı, Suriye'deki çatışmanın çok dramatik sonuçlar doğurmasına neden olabilir" açıklamasında bulundu.