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Dünya

Clinton, Adana'da mola verdi

ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, Pakistan'dan Birleşik Arap Emirlikleri'ne giderken Adana'daki İncirlik Üssü'nde 'mola' verdi.

31 Ekim 2009 02:00

ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, Pakistan'dan Birleşik Arap Emirlikleri'ne giderken Adana'daki İncirlik Üssü'nde 'mola' verdi.

Pakistan'a yaptığı 3 günlük ziyareti tamamlayan Hillary Clinton, bu ziyaretin ardından uçakla Adana'ya geçti.

Uçağı İncirlik 10'uncu Tanker Üs Komutanlığı'na inen Clinton, burada yaklaşık 3 saat mola verdi.

Clinton'un İncirlik molası, üst düzey komutanlar hariç, üs görevlilerinden gizlendi.

Clinton, uçağa yakıt ikmalinin yapılması ve bakımın ardından Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'ye geçmek üzere İncirlik'ten ayrıldı.

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