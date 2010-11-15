-CLINTON, ABD ORDUSUNU SAVUNDU WASHINGTON (A.A) - 15.11.2010 - ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, ABD ordusunun Afganistan'daki saldırılarını savundu. Clinton, Washington'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Afganistan Devlet Başkanı Hamid Karzai'nin, ABD ordusunun, ülkedeki operasyonlarının yoğunluğunu azaltması çağrısıyla ilgili olarak, Karzai'nin endişelerini paylaştıklarını belirterek, direnişçilere ve şebekelerine karşı istihbarat güdümlü, hedefi belli operasyonların, kapsamlı sivil-askeri operasyonların kilit bileşeni olduğunu söyledi. Hillary Clinton, ayrıca İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, diplomatik ve güvenlikle ilgili teşviklerin karşılığında Batı Şeria'daki Yahudi yerleşim birimlerinin inşasının 90 gün boyunca dondurulması planını övdü. ABD Dışişleri Bakanı, planın detaylarıyla ilgili yorum yapmaktan kaçınırken, "Bu çok ümit verici bir gelişme ve Başbakan Netanyahu'nun ciddi bir çabası" açıklamasını yaptı. Clinton, ABD'nin, İsrailli ve Filistinli yetkililerle yakın temas halinde olduğunu da vurguladı.