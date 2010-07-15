-CLINTON, 4 ASYA ÜLKESİNİ ZİYARET EDECEK WASHINGTON (A.A) - 14.07.2010 - ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton'ın gelecek hafta Afganistan, Pakistan, Güney Kore ve Vietnam'ı ziyaret edeceği bildirildi. ABD'nin Afganistan ve Pakistan özel temsilcisi Richard Holdbrooke, Clinton'ın ilk olarak ABD-Pakistan stratejik diyalog toplantısına katılacağını, bundan sonra da bir konferans için Afganistan'ın başkenti Kabil'e gideceğini söyledi. Daha sonra Kore Savaşını anmak için düzenlenen bir toplantı için Güney Kore'ye gidecek olan Clinton'ın, Asya turunu, Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği'nin (ASEAN) toplantısına katılacağı Vietnam'da noktalaması bekleniyor.