-CLINTON: "İLİŞKİ HAYATI ÖNEM TAŞIYOR" WASHINGTON (A.A) - 12.07.2010 - ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton'ın, bugün Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ile yaptığı telefon görüşmesinde, Türkiye-İsrail ilişkisinin bölgenin geleceği açısından "hayati önem" taşıdığını vurgulayarak, Bakan Davutoğlu'nu, İsrail ile "önemli diyaloğu" sürdürmeye teşvik ettiği bildirildi. Clinton'ın Davutoğlu'na, ABD'nin terör örgütü PKK ile mücadelede yardımcı olma taahhüdüne yeniden vurgu yaptığı da belirtildi. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Philip Crowley, günlük basın toplantısında, Clinton-Davutoğlu görüşmesinin içeriğine ilişkin açıklamalarda bulundu. Crowley, iki bakanın, 45 dakika civarında süren telefon görüşmesinde, İran konusundaki durum da dahil olmak üzere bir dizi konuyu gözden geçirdiğini kaydetti. "Bakan Clinton, ABD'nin, yabancı bir terör örgütü olarak ilan edilen PKK konusunda yardımcı olma taahhüdünü yineledi" diyen Crowley, "PKK'nın Türkiye, ABD ve Irak'ın ortak düşmanı olmayı sürdürdüğünü ve bölgenin istikrarına tehdit oluşturduğunu" söyledi. Crowley, "Türkiye ve Irak tarafından, PKK sorunuyla başa çıkmak için verilen çabaları desteklemeye devam ediyoruz" ifadesini kullandı. Sözcü Crowley, "Bakan Clinton, ayrıca görüşmede Davutoğlu'nu, İsrail ile 'önemli diyaloğu' sürdürmeye teşvik etti, çünkü bu ilişki (Türkiye-İsrail), bölgenin geleceği açısından hayati önem taşımayı sürdürüyor" dedi.