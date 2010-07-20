-CLINTON: "AFGANİSTAN'DA GEÇİŞ SÜRECİ ERTELENEMEZ" KABİL (A.A) - 20.07.2010 - ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, Afganistan'da geçiş sürecinin sonsuza dek ertelenemeyeceğini belirtti. Clinton, Afganistan'ın başkenti Kabil'deki konferansta yaptığı konuşmada, "Geçiş süreci ertelenemeyecek kadar önemli" dedi. ABD Dışişleri Bakanı Clinton, ABD'nin Amerikan askerlerinin eve döneceği Temmuz 2011'den sonra da Afganistan'da etkili olmaya devam edeceğini belirterek, bu tarihin yeni bir dönemin başlangıcı olduğunu söyledi. "Afganistan'ın istikrarlı, güvenli ve barış içinde olmasına yönelik uzun vadedeki vazifemizden vazgeçme niyetimiz yok" diyen Clinton, Afganistan'ın ekonomik kalkınmasına yardımı ve Afgan güvenlik güçlerine desteği sürdürmek istediklerini ifade etti. Clinton, Afganistan'daki ilerlemelere rağmen, ülkede istikrarın sağlanması için hükümetin "daha çok işi" olduğunu da vurguladı.