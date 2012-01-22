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Spor

Clijsters adını çeyrek finale yazdırdı ANKARA (A.A)

22 Ocak 2012 13:02

-Clijsters adını çeyrek finale yazdırdı ANKARA (A.A) - 22.01.2012 - Belçikalı tenisçi Kim Clijsters, 11 numaralı seribaşı olarak katıldığı Avustralya Açık Tenis Turnuvası'nın 4. tur maçında, 5 numaralı seribaşı Çinli Li Na'yı 2-0 yendi ve adını çeyrek finale yazdıran isim oldu. Avustralya'ya son şampiyon unvanıyla gelen dünyanın eski bir numarası Kim, Rod Laver Arena'da oynanan ve 2 saat 23 dakika süren maçta rakibini 4-6, 7-6 ve 6-4'lük setlerle mağlup etti. Maçın ilk setinde ayak bileği burkulan ve maçı bırakma olasılığıyla karşı karşıya kalan Clijsters, karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada, zor bir mücadele olacağını bildiğini, kendisini buna hazırladığını ancak bu kadarını tahmin etmediğini söyledi. Clijsters, çeyrek finalde, bir numaralı seribaşı Caroline Wozniacki ile Jelena Jankovic arasında yapılacak maçın galibiyle karşılaşacak.

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