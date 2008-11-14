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Spor

Cleveland evinde farklı

Chauncey Billups'ın takıma katılmasıyla birlikte çıkış yakalayan Denver Nuggets, Cavaliers'la deplasmanda karşılaştı.

14 Kasım 2008 02:00


NBA'de Cleveland Cavaliers, üçüncü çeyrekteki etkili oyunuyla Denver Nuggets'ı sahasında 110-99'luk skorla geçti. LeBron James, 22 sayı – 11 asist – 8 ribauntluk performansıyla triple-double'a çok yaklaştı. 


Chauncey Billups'ın takıma katılmasıyla birlikte çıkış yakalayan Denver Nuggets, LeBron James'li Cleveland Cavaliers'la deplasmanda karşılaştı.

Üçüncü çeyrekte oyuna ağırlığını koyan Cavaliers, Chauncey Billups'ın 26 sayı – 6 asistlik performansına rağmen rakibini 110-99'luk skorla mağlup etti.

Maça seyircisi önünde hızlı başlayan Cavaliers, ilk 1.5 dakikayı 12-4 önde geçti. Chauncey Billups-Carmelo Anthony ikilisinin sayılarıyla oyunda dengeyi kuran Nuggets, ilk çeyreğin son 4 dakikasına 25-23 önde girdi ve çeyreği de 36-33 üstün tamamladı. 



İkinci çeyrek karşılıklı basketlerle başlarken, skor üstünlüğünü korumayı başaran konuk takım Wally Szczerbiak'ın basketlerine Kenyon Martin'le cevap verdi ve soyunma odasına da 61-58 önde gitti.

İkinci yarıya daha iyi başlayan Cavaliers, Delonte West'in 3 sayılık basketiyle üçüncüncü çeyreğin tamamlanmasına 9 dakika kala 68-67 öne geçti. Savunma sertliğini artırarak rakibine kolay sayı şansı tanımayan ev sahibi takım, son bölümde LeBron James-Daniel Gibson ikilisinin üst üste kaydettiği basketlerle çeyreği 88-81 üstün bitirdi.

Son çeyreğe Daniel Gibson'ın basketleriyle giren ev sahibi takım, skoru 92-81'e getirerek farkı çift hanelere taşıdı. Mo Williams'ın sayılarıyla oyunu kontrol etmeyi başaran Cavaliers, sahadan 110-99'luk skorla galip ayrılarak bu sezonki 7. galibiyetine imza attı.

Ev sahibi ekitpe LeBron James 22 sayı – 11 asist – 8 ribaunt – 3 top çalmayla triple-double'a çok yaklaşırken, Mo Williams 24 sayı – 6 asist – 1 top çalma – 1 blokla takımının en skorer ismi oldu.

Kenardan gelen Daniel Gibson 15 sayı – 4 ribaunt – 1 asistle skora önemli katkı yaparken, Wally Szczerbiak da 10 sayı – 3 ribaunt – 2 asistle oynadı.

Nuggets'ın yeni transferi Chauncey Billups'ın 26 sayı – 6 asist – 1 top çalma – 1 ribauntluk performansı mağlubiyeti engellemek için yeterli olmazken, Carmelo Anthony 18 sayı – 8 ribaunt – 2 asist – 1 top çalmayla, Kenyon Martin ve Nene ise 10'ar sayıyla katkı yaptı.

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