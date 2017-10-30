Cleveland evinde fark yedi

Cleveland Cavaliers üst üste 3. mağlubiyetini evinde konuk ettiği New York Knicks karşısında 114-95’lik skorla aldı.

LeBron James’in liderliğindeki Cavaliers kazanamıyor. Derrick Rose’un dönüş gecesinde ideal beşine dönen Cavs, kötü başladığı maçta bir daha toparlayamadı ve Knicks karşısında beklemediği bir fark yedi.

Temsilcimiz Cedi Osman sadece 2 dakika süre alırken, istatistik hanesine bir şey yazdıramadı ve geceyi boş geçti.

Cavaliers‘ta LeBron James 16 sayı,10 ribaunt, 7 asist, 4 top kaybı yaparken, Derrick Rose 15 sayı, 3 asist, 3 ribaunt, Jr Smith 11 sayı, 3 ribaunt, Kevin Love 22 sayı, 11 ribaunt, benchten gelen Kyle Korver 13 sayı, 4 ribaunt ve Dwyane Wade 6 sayı, 5 asist, 3 ribaunt yaptı.

Knicks‘te Kristaps Porzingis 32 sayı,12 ribauntla iyi bir oyun sergilerken, Tim Hardaway Jr 34 sayı,8 asist,4 ribauntla ona eşlik etti ve Courtney Lee de 15 sayı,3 asist,10 ribauntla galibiyete katkıda bulundu.