Cleveland Cavaliers'ta J.R. Smith takas edilecek

Cleveland Cavaliers'ın tecrübeli oyuncularından J.R. Smith takımdan ayrılıyor.

Cavaliers‘ın sözleşme feshi teklif etmesi halinde bunu kabul etmeyeceğini dile getiren ancak takaslanmaya sıcak baktığını söyleyen J.R. Smith konusunda yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

The Athletic’ten Joe Vardon’ın haberine göre J.R. Smith, artık Cleveland Cavaliers kadrosunun aktif bir parçası olmayacak. Cavaliers, tecrübeli oyuncunun takası için çalışmalarını sürdürürken J.R. Smith bireysel olarak çalışmaya devam edecek.

Geçtiğimiz ay verdiği bir röportajda Cavaliers‘ın kendisini takımda istemediğini söyleyen J.R. Smith, birkaç gün önce yaptığı açıklamalarda da Cavaliers’ın hedefinin kazanmak olmadığını ifade etmişti.