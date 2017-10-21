Cleveland Cavaliers doludizgin

NBA'de 2017-18 sezonunun ilk maçında Boston Celtics'i deviren Cleveland Cavaliers, Milwaukee Bucks'ı deplasmanda 116-97 mağlup etti. Milli oyuncu Cedi Osman, karşılaşmada az süre almasına karşın Cleveland formasıyla ilk kez bir resmi maçta forma giydi.

Gordon Hayward'ın sakatlığının damga vurduğu Boston Celtics'e karşı olan açılış maçından sonra Milwaukee deplasmanına çıkan Cleveland, yedekten gelen katkıyla zorlanmadan kazandı.

Cleveland Cavailers formasıyla ilk kez resmi bir maçta parkeye çıkan Cedi Osman; çok kısa süre aldı ve skora katkı sağlayamadı.

Karşılaşmada ilk iki periyot başabaş giderken, Cleveland soyunma odasına 55-49'luk üstünlükle girdi.

Üçüncü periyot ise maçın gidişatını belirleyen periyottu. Yedekten oyuna giren Kyle Korver, üst üste üç pozisyondaki üçlük isabeti maçı kopardı. Bu dakikada fark 13'e çıkarken bir daha da kapanmadı.

Cleveland'da en dikkat çekici istatistik ilk maçta olduğu gibi yine LeBron James'teydi. James maçı isabetle 24 sayı 5 ribaund ve 8 asistle tamamladı. Kevin Love 17 sayı 12 ribaund ve 6 asistle dikkat çekerken, 19 dakika süre alıp 5 üçlük isabeti bulan Korver da 17 sayı attı.

Milwaukee cephesinde "Greek Freak" Giannis Antetokounmpo'nun çabaları yetersiz kaldı. Antetokounmpo, 34 sayı 8 ribaund 8 asist ve 3 top çalma ile maçı tamamladı. Ligde ikinci yılını geçiren geçen sezon en iyi çaylak seçilen Malcolm Brogdon da 16 sayı atarken takımda başka oyuncu 10 sayı barajını geçemedi.

Cleveland'da Derrick Rose, Milwaukee pivotu Greg Monroe ile girdiği bir pozisyonun ardından sakatlandı. Durumu çok ciddi olmasa da koç Tyronn Lue, Rose'un bu akşam oynanacak maçta yerini Jose Calderon'a bırakacağını söyledi.