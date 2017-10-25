Cleveland, Bulls’a izin vermedi

NBA'de Cleveland Cavaliers Chicago Bulls'u evinde 119-112 yendi. Karşılaşmada, LeBron James 34 sayı ile oynarken, milli basketbolcu Cedi Osman süre alamadı. JR Smith'in sakatlığı sebebiyle önümüzdeki maçta ilk 5 başlaması bekleniyor.

Konuk Chicago maça 12-2'lik seriyle başladı, Cleveland devre biterken farkı 3 sayıya (68-65) düşürdü, üçüncü çeyrekten itibaren farkı açamasa da skor üstünlüğünü eline geçirdi.

LeBron James yüksek yüzdeyle şut attığı maçı 34 sayı, 13 asist, 2 ribaund, 3 top çalma ile tamamladı. Kevin Love 20 sayı, Jeff Green 16 sayı ile oynadı. JR Smith 7'de 1 üçlük isabetiyle 3 sayıda kaldı, kenardan gelen Dwyane Wade 19 dakikada 11 sayı attı. Cleveland'da 3 Avrupalı; Cedi Osman, Jose Calderon ve Ante Zizic oyuna girmedi.

Chicago Bulls'ta 1997 doğumlu Finlandiyalı çaylak Lauri Markanen 6'da 5 üçlük isabetiyle ilk yarıda 17 sayı atıp, 6 ribaund aldı, maç geneli ise 19 sayı, 8 ribaund oldu. Justin Holiday 25 sayı, Jerian Grant 12 sayı, 10 asist, 6 ribaundla dikkat çekti.