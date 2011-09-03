-Clay: ''Üzüntü duyuyoruz'' WASHINGTON (A.A) - 02.09.2011 - ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Noel Clay, "İsrail ve Türkiye'nin, uyuşmazlıklarını gidermeye yardımcı olabilecek adımlar konusunda, BM'nin Mavi Marmara raporunun yayımlanmasından önce anlaşmaya varamamasından üzüntü duyuyoruz" dedi. Clay, AA muhabirinin BM'nin Mavi Marmara raporu ve Türkiye'nin İsrail ile ilgili kararına yönelik sorusunu yanıtladı. BM'nin Mavi Marmara saldırısıyla ilgili raporunun kendilerine ulaştığını belirten Clay, ABD'nin hem İsrail hem de Türkiye ile uzun yıllara dayanan dostluğu bulunduğunu hatırlattı. Clay, "İsrail ve Türkiye'nin, uyuşmazlıklarını gidermeye yardımcı olabilecek adımlar konusunda, raporun yayımlanmasından önce anlaşmaya varamamasından üzüntü duyuyoruz. Ama iki ülkenin uzun yıllara dayanan ilişkilerini geliştirmek için fırsat arayışına devam edeceklerini umuyoruz ve her iki tarafı bu amaç doğrultusunda teşvik edeceğiz" dedi. Clay, ayrıca, "Birçok defalar belirtikleri gibi", ABD olarak Gazze'ye yardım gemileriyle ilgili yaşanan olaydaki trajik can kayıpları ve yaralanmalar dolayısıyla derin üzüntü duyduklarını kaydetti.