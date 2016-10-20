Claudio Bravo'ya 'soytarı' benzetmesi

Barcelona'nın Manchester City'yi 4-0 yendiği karşılaşmada fatura 53. dakikada kırmızı kart gören City kalecisi Claudio Bravo'ya kesildi.

The Sun, spor sayfasının manşetinde 'Claudio' yerine 'Clownio' manşetini kullanarak, Şilili file bekçisine 'Soytarı' yakıştırmasında bulundu.

Barcelona karşısında ilk yarıyı 2-0 geride kapatan Manchester City'de Claudio Bravo 53. dakikada ceza alanı dışında topu elle keserek kırmızı kart görmüştü.



Kalan bölümde Barcelona iki gol daha atarak maçı 4-0 kazanmıştı. 33 yaşındaki Bravo, yaz transfer döneminin son günlerinde 18 milyon Euro karşılığında Barcelona'dan Manchester City'ye transfer olmuştu.