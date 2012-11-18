Cem Özdemir tekrar Yeşiller eşbaşkanı oldu

Yeşiller Eşbaşkanları olarak bilinen Claudia Roth ve Cem Özdemir'in, Hannover’de düzenlenen parti genel kurulunda aynı göreve yeniden seçildiği bildirildi.

Hannover kentinde yapılan Yeşiller Partisi’nin 34’üncü olağan genel kurulunda yaklaşık 800 delege oy kullandığı kaydedildi.

Roth oyların yaklaşık yüzde 88,5’ini alarak 2001 yılından bu yana yürüttüğü (iki yıllık kesintiyle) eşbaşkanlığa tekrar seçildi.

Cem Özdemir ise yüzde 83,19 oy oranıyla bir kez daha partinin eşbaşkanı olmaya hak kazandı.

Özdemir ve Roth 2008 yılından bu yana Yeşillerin başındaydı ve her iki adayında herhangi bir rakibi yoktu. Söz konusu adayların 2 yıl daha bu görevi yürüteceği kaydedildi.



'Yas dönemi geride kaldı'



Roth, “Yas dönemi geride kaldı” şeklinde konuşarak, delegelere , “Doğru kişi olup olmadığım sorusunu siz yanıtlamalısınız” dedi.

Partinin başbakanlık adaylarının belirlenmesinin ardından Roth’un eşbaşkanlığa yeniden aday olmayı düşünmediği konuşulmuştu. Roth bu seçimde delegelerin oyların yüzde 26,2 sini alarak, dördüncü sırada yer almıştı.

(Deutsche Welle Türkçe)