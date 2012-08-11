Claudia Roth: O sakallılar Hatay'a cihad için geliyor

Suriye’deki çatışmalardan kaçanların sığındığı Hatay’daki kampları ziyaret eden Almanya'daki Yeşiller Partisi'nin Eşbaşkanı Claudia Roth, bölgeye birçok “sakallı” insanın da geldiğini belirterek, “Bu insanlar demokrasi için değil, cihad için geldiler” dedi.



Almanya'daki Yeşiller Partisi'nin Eşbaşkanı Claudia Roth, Suriye'deki şiddet olaylarından kaçarak Türkiye'ye sığınan Suriyelilerin yaşadığı kampları ziyaret etti.

Türkiye’ye teşekkür eden Roth, “50 bin mülteciyi kabul ederek, bu kamplarda barındırarak büyük bir yardımda bulunuluyor" diye konuştu.

Türkiye'nin Hatay'daki 50 bin Suriyeli sığınmacı için büyük ekonomik maliyetler üstlendiğini belirten Roth, Avrupa ülkelerinin ve Almanya'nın da sığınmacıları kabul etmesi gerektiğini vurguladı.



‘O sakllılar cihad için geliyor'



Claudia Roth, Hatay’da yaşayanların son dönemde çok görülmeye başlanan sakallı insanlardan endişe ettiğini iddia etti.

Roth, “Bu insanlar demokrasi getirmek için değil, daha çok cihad yapmak için geliyorlar” dedi.



Mezhep çatışması ihtimali



Suriye’deki son gelişmelere dikkat çeken Roth, "Gelişmelerin mezhepler arası çatışmaya yol açabileceğini düşünüyorum. Aleviler, Sünniler, Kürtler arasında çatışmaya yol açacak gelişmeler olabilir" diye konuştu.



‘Türkiye iyi bir örnek olabilir'



Alman parlamenter Roth, Türkiye'nin bölgesinde önemli bir rol üstlendiğine işaret ederek, "Güçlü hukuk devleti olan ve demokratik bir yapıya sahip Türkiye, hem Yakındoğu ve Ortadoğu bölgesi hem de Arap Baharı'nı başlatan ülkeler için iyi bir örnek olabilir" dedi.