Claudia ile yatacak, Fahriye ile uyanacak

Fahriye Evcen ‘Sinyora Enrica’ adlı filmde dünyaca ünlü İtalyan yıldız Claudia Cardinale ile kamera karşısına geçecek. Filmin en can alıcı sahnesinde İsmail Hacıoğlu, Cardinale ile yatağa girip Evcen’le kalkacak.

Allah bir kapıyı kapar bir kapıyı açar! Sevgilisi Özcan Deniz’le oynayacağı film, “Sizin sevgiliyi oynamanız inandırıcı olmaz” denilerek iptal edilince hayal kırıklığı yaşayan Fahriye Evcen’e piyango vurdu. Yönetmenliğinim Ali İlhan’ın yapacağı Sinyora Erica adlı filmde Evcen, dünyaca ünlü İtalyan yıldız Claudia Cardinale ile kamera karşısına geçecek. 71 yaşındaki Cardinale filmde, kendisini terk eden kocasından sonra hiç aşk yaşamayan Enrica’nın yaşlılığını canlandıracak.

Güzel,yetenekli ve Disiplinli

ÇEKİMLERİ ekimde başlayacak olan filmde Fahriye Evcen, Sinyora Enrica’nın gençliğini oynayacak. Claudia Cardinale ile Paris’te görüşüp anlaştıklarını belirten filmin yapımcısı Can Arca, Evcen’i ise güzelliği, yeteneği ve iş disiplini için seçtiklerini söyledi. Sinyora Enrica’nın en can alıcı sahnesi ise ünlü oyuncu İsmail Hacıoğlu’nun, Cardinale ile yatağa girip Evcen’le kalktığı sahne olacak.

En güzel İtalyan...

Doğum yeri olan Tunus’ta 1957’de düzenlenen güzellik yarışmasında ‘En Güzel İtalyan Kızı’ seçildikten sonra sinemaya adım atan Claudia Cardinale, aralarında Alain Delon, Burt Lancaster, Marcello Mastroianni, Peter Sellers, Jean Paul Belmando gibi dünyaca ünlü oyuncularla birlikte ‘Pembe Panter’, ‘Sekiz Buçuk’, ‘Leopar’, Düşman Kardeşler’, ‘Profesyoneller’, ‘Genç Aşıklar’ adlı önemli filmlerde rol aldı.

‘Sinyora Enrica’nın hikâyesi:

Yıllar önce, oğlunu da arkasında bırakarak kendisini terk eden kocasından sonra hiçbir erkeği kapısından bile içeri sokmayan Sinyora Enrica (Claudia Cardinale- Fahriye Evcen), bu özelliğiyle ün salmıştır. Enrica, evindeki boşodaları kız öğrencilere kiralamakta, ek iş olarak da terzilik yapmakta ve bir pazarda çalışmaktadır.

Yıllarca bozmadığı bu kuralı, yağmurlu bir gecede, bir yanlış anlama sonucunda evine gelen Türk öğrenci Ekin (İsmail Hacıoğlu) için bozacaktır.Önceleri evinin kapılarını bu yabancıya açmak istemeyen Sinyora Enrica, daha sonra sadece evini açmakla kalmayıp, yıllarca kilitli tuttuğu kalbini de bu Türk gencine açacaktır... Filmin sürprizi ise, Ekin’in (İsmail Hacıoğlu), Sinyora Enrica’nın (Claudia Cardinale) yatağına yatmasıyla, Enrica’nın sabah kalktığında genç bir kadın (Fahriye Evcen) olarak uyanması...