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Cizre'ye günlük 100 bin metreküp kapasiteli içme suyu tesisi

ŞIRNAK, (DHA)-  DEVLET Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Murat Acu, yaptığı açıklamada, Şırnak'ın Cizre ilçesinde kurdukları içme suyu arıtma tesisinin günlük 100 bin metreküp kapasitesinde olduğunu belirterek, Projede, tüm mekanik ve elektrik işleri tamamlanm

14 Mayıs 2018 14:27

ŞIRNAK, (DHA)-  DEVLET Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Murat Acu, yaptığı açıklamada, Şırnak\'ın Cizre ilçesinde kurdukları içme suyu arıtma tesisinin günlük 100 bin metreküp kapasitesinde olduğunu belirterek, Projede, tüm mekanik ve elektrik işleri tamamlanma aşamasında olup, tesisin 2018 yılının ilk yarısında performans testlerine başlanılması hedeflendiğini söyledi.
DSİ, Şırnak\'ın Cizre ilçesinde içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya yönelik çalışmalarını sürdürüyor. DSİ Genel Müdürü Murat Acu tarafından yapılan yazılı açıklamada, Türkiye\'nin içme, kullanma ve sanayi suyu ihtiyacının yarısından fazlasının DSİ tarafından yapılan içme suyu tesislerinden karşılandığı belirtilerek, \"İnşaatı devam eden 55 adet yerleşim yerindeki tesisler tamamlandığında yaklaşık 23 milyon kişiye daha yılda 1,92 milyar metreküp içme suyu sağlanacaktır. Çalışmaları devam eden Cizre İçme Suyu Arıtma Tesisi ile günlük 100 bin metreküp kapasite ile ilçe merkezine memba kalitesinde içme suyu verilecek. Arıtma tesisi ile Cizre ilçe merkezinin 2030 yılına kadar olan içme suyu ihtiyacı memba kalitesinde karşılanacaktır. Projede tüm mekanik ve elektrik işleri tamamlanma aşamasında olup, tesisin 2018 yılının ilk yarısında performans testlerine başlanılması hedeflenmektedir.\"

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