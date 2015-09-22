Cizre'ye destek açıklaması yapan Grup Yorum üyeleri gözaltına alındı

İstanbul Beyoğlu'nda, Cizre'de yaşananlarla ilgili açıklama yapmak isteyen, aralarında Grup Yorum üyelerinin de bulunduğu 6'sı kadın 11 kişi kimliklerini göstermelerini isteyen polise olumsuz yanıt vermelerinin üzerine yaka paça gözaltına alındı.

DHA'nın haberine göre, aralarında Grup Yorum üyelerinin de bulunduğu grup, Cizre'de yaşananlarla ilgili basın açıklaması yapmak için saat 20.00 sıralarında Galatasaray Meydanı'nda bir araya geldi.

'Halkların tek çıkar yolu, katillerle pazarlığa oturmadan, sonuna kadar mücadele etmektir'

"Cizre'de AKP katlediyor. Kürt halkı teslim alınamaz" yazılı pankart açan gruptan Grup Yorum üyesi Ezgi Dilan Balcı basın açıklamasını okudu. Balcı'nın okuduğu açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"AKP, iktidarını korumak için terör demagojileriyle katletmekten, linçler örgütlemekten çekinmiyor. Terör söylemleri her geçen gün halklar arasındaki dayanışmayı bölmeye, yok etmeye yönelik bir hal alıyor. Terör, sokağa adımını atan herkesi kurşun yağmuruna tutmaktır. Bir kenti evine hapsedip, elektriksiz, susuz bırakmaktır. Cizre'de Kürt halkımız Özel Harekat polisleri tarafından katledilen insanlarının cenazelerini buzlu sularla saklamaya çalışıyor. AKP halka karşı açtığı savaşta her türlü ahlaksızlığı yapıyor. Kürt ve Türk halklarını birbirine kırdırmak istiyorlar. Çünkü biliyor ki Kürt, Türk, Arap, Ermeni... Halklar birlikte olunca yolsuzluklardan, katliamlardan hesap sorulur. Bu hesaptan korkuyor AKP. Halkların tek çıkar yolu, katillerle pazarlığa oturmadan, ellerini sıkmadan sonuna kadar mücadele etmektir. Tek çıkar yol, halkların gerçekten barış içinde yaşadığı sosyalist bir ülkedir. İşte bu gerçekten korkuyor AKP.

Önce açıklama, sonra konser,

son olarak da gözaltı

Açıklamanın ardından mini bir konser veren Grup Yorum üyeleri, eylemi sona erdirdiği sırada, sivil polisler kimlik kontrolü yapmak istedi. Grup Yorum üyelerinden Selma Altın, kendilerinden başka kimseye kimlik kontrolü yapılmadığını, uygulamanın keyfi olduğunu savunarak, kimliklerini vermeyeceklerini söyledi. Bunun üzerine, Çevik Kuvvet ekibi grup üyelerinin etrafını sararak çember oluşturdu.



Kimliklerini göstermemekte ısrar eden grup, polis tarafından yaka paça gözaltına alındı. Bu sırada Çevik Kuvvet polisleri kalkanlarını havaya kaldırarak basın mensuplarının görüntü almasını engellemeye çalıştı. Gözaltına alınan 6'sı kadın 11 kişi polis merkezine götürüldü.



Gözaltı olayıyla ilgili olarak Grup Yorum'dan yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, grup üyeleri Selma Altın, Ezgi Dilan Balcı, Grup Yorum'un öğrencileri Helin Bölek, Emek Yeşilırmak, Fırat Kıl, İdil Kültür Merkezi çalışanı Meral Gökoğlu, Grup Yorum korosu elemanı Sedat Baştürk ve Umudun Çocukları Orkestrası üyesi Görkem Karaca'nın da aralarında bulunduğu kişilerin gözaltına alındığı belirtildi.