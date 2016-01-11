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Cizreliler yardım getiren kamyonla ilçeyi terk ediyor

Şırnak'ın Cizre ve Silopi ilçelerinde uygulanan sokağa çıkma yasağı 29. güne girdi

11 Ocak 2016 10:38

Cizreli işadamları önceki gün kamyonlarla ilçeye erzak yardımı getirdi. Kamyonlar dün boş olarak ilçeden dönecekti; ancak şehir dışına çıkmak için araç bulamayanlar, bu kamyonlara yöneldi. Daha güvenli yerlere gitmek isteyenler, yağan yağmura aldırış etmeden kamyonun açık kasasına çocuklarıyla beraber bindi. Kamyonun, hendek ve barikatların bulunmadığı, zaman zaman çatışmalarda kullanılan kurşunların düştüğü Şah Mahallesi'nden kalkması dikkat çekti. Mahalleli, yardım kamyonunun kasasında ilçeden kaçtı.

DHA'da yer alan habere göre; Cizre ve Silopi'de 14 Aralık'ta ilan edilen sokağa çıkma yasağından sonra başlatılan operasyonlar sürüyor. PKK'lılarla güvenlik güçleri arasındaki çatışmalar ise daha çok Cizre'nin Nur ve Cudi mahallelerinde yoğunlaştı. Polis ve askerin yürüttüğü ortak operasyonda, hendek ve barikatlar kaldırılıyor. Hakim noktalarda konuşlanan tanklardan zaman zaman teröristlerin bulunduğu hedeflere atışlar yapıyor. İki mahallenin birçok noktasından dumanlar yükseldi.

Cizre'de önceki gün Murat Ekinci ve Murat Gül adında iki kişinin hayatını kaybettiği ve cenazelerinin devlet hastanesine kaldırıldığı belirtildi.

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