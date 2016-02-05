Cizreli öğrencilerden YGS'ye 'yasak' itirazı: Bizi bu yıl sınava almayın

Cizre'den Mardin'e gelerek YGS'ye hazırlanmaya çalışan iki kız kardeşin içinde bulundukları duruma itiraz etti. Öğrenciler, "Biz buradayız ama aklımız Cizre'de kalan ailemizde, yine Cizre'de bulunan arkadaşlarımız YGS başvurusu bile yapamadı. Bizi bu yıl sınava almayın" sözleriyle itiraz etti.

Radikal'den Hacı Bişkin'in haberine göre, sokağa çıkma yasağının devam ettiği Cizre ve Sur’da öğrencilerin eğitim hayatı yasak ve çatışmalardan olumsuz etkilendi. Cizre ve Sur’da yaşayan birçok YGS öğrencisi 13 Mart’ta yapılacak olan YGS sınavına katılmak için farklı şehirlere taşındı. Sınava yeteri kadar hazırlanamadıklarını söyleyen öğrenciler, “Yasaklardan dolayı eğitime ara verildi. Böyle bir ortamda derslere hazırlanmak çok zor geliyordu. Biz de sınava hazırlanmak için akrabalarımızın yanına taşındık. Ancak çok fazla konu eksiğimiz var. Dolayısıyla sınavda istediğimiz başarıyı elde edemeyeceğiz. YGS sınavına girmek istemiyoruz” diyor.

Şırnak’ın Cizre İlçesi’nde devam eden sokağa çıkma yasağından dolayı Gülbahar ve Zeynep Atabey adlı kardeşler eğitim hayatlarına devam edebilmek için Mardin’e taşınmak zorunda kaldı. Cizre Lisesi 11. sınıf öğrencisi olan Gülbahar’ın en büyük hayali gazetecilik okumak. Lise son sınıf öğrencisi Zeynep ise hukuk okuyup avukat olmak istiyor. Ancak her iki kardeş de yeteri kadar sınava hazırlanmadığı için sınava girmek istemiyor.

“Okulu bırakmayı düşündüm”

Sınava hazırlanmak için Mardin’e taşındıklarını, ancak ailelerinin hâlâ Cizre’de olduğunu söyleyen Cizre Lisesi öğrencisi Gülbahar Atabey, “Yasaktan önce okula korku içerisinde gidiyordum. Öğretmenlerimiz ders anlatırken dışarıda çatışmalar oluyordu. Silah seslerinden dolayı derslere odaklanmak mümkün değildi. Tek başıma gitmekten korkuyordum. Başımıza bir şey gelmemesi için ders çıkışı arkadaşlarımla beraber eve gidiyorduk. Bir gün arkadaşımla beraber okula giderken silah seslerinden dolayı korkan arkadaşım sokağın ortasında bayıldı. Arkadaşımı evine götürdükten sonra okula gitmedim. O gün çok korktuğum için aileme okulu bırakacağımı söyledim. Mardin’de üniversite okuyan ablam okulu bırakmama izin vermedi. Cizre’de sokağa çıkma yasağı ilan edildikten sonra okula ara verildi. Tam bir ay boyunca okula gidemedim. Yasağın 32. günü ablam Zeynep’le beraber Mardin’e taşındık. Burada bir okula kayıt olduktan sonra derslerimize odaklanmaya çalıştık. Ancak ailem hâlâ Cizre’de olduğu için derslere odaklanamıyorum. Önümüzdeki ay YGS sınavı yapılacak. Böyle bir ortamda sınavda istediğim başarıyı elde edeceğimi zannetmiyorum” diyor.

Sınava girmek istemiyorum

Kardeşi Gülbahar ile birlikte Mardin’de sınava hazırlandığını söyleyen lise son sınıf öğrencisi Zeynep ise yaşadıklarını: “Cizre’de yaşananlardan dolayı bir dönem okula gidemedik. Çatışmalardan dolayı son bir iki yıldır zaten derslerimize yeterince odaklanamıyorduk. Tüm bu olumsuzluğa rağmen yaşıtımız olan arkadaşlarımızla beraber aynı sınavlara gireceğiz. Bu sınavın eşit koşullarda yapılmadığını düşünüyoruz. Bu eşitsizlik ortadan kaldırılmalı. Cizre’de hâlâ YGS’ye kayıt yapamayan arkadaşlarımız var. Onların durumu bizimkinden daha kötü. Ben hukuk okuyup avukat olmak istiyorum. Ancak çok fazla konu eksiğim olduğu için hukuk kazanacağımı düşünmüyorum. Dolayısıyla bu sene YGS’ye girmek istemiyorum” sözleriyle aktarıyor.