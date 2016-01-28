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Cizre’deki bodrum katında ölenlerin sayısı 6’ya çıktı!

Bodrum katında mahsur kalan yaralılar 6 gündür ambulans bekliyor

28 Ocak 2016 15:52

HDP Şırnak Milletvekili Faysal Sarıyıldız, Twitter’da sokağa çıkma yasağının sürdüğü Cizre’de bodrum katında mahsur kalan yaralılardan bir kişinin daha hayatını kaybettiğini duyurdu.

Hayatını kaybeden kişinin ismi öğrenilemezken 6 günden bu yana ambulans beklerken ölenlerin sayısı 6’ya çıktı. 2'si ağır 22 kişi ise ambulans bekliyor 

14 Aralık’tan bu yana sokağa çıkma yasağının sürdüğü Cizre’de ambulansın olay yerine gitmediğini söyleyen Sarılyıldız’ın açıklaması şöyle: “Sabahtan bu yana üç kez gönderdiğimiz ambulans, sokağın başına her vardığında, zırhlı araçlarla şiddetli sanal çatışmalar yaratılıyor...

 

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