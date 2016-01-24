Cizre'de yaralılar hastaneye kaldırılmayı bekliyor

Şırnak’ın Cizre ilçesine bağlı Cudi Mahallesi’nde dün yaralanan 28 kişinin bir binadaki bekleyişleri sürüyor.Cizre Halk Meclisi Eşbaşkanı Mehmet Tunç’un anlatımına göre, AİHM’in tedbir kararı aldığı Cihan Karaman ve kimliği öğrenilemeyen bir kişinin yaşamını yitirmesinin ardından bugün öğle saatlerinde de yaralılar arasında olan genç bir kadın daha hayatını kaybetti. Ölü sayısı 3’e yükselirken, yaralılar hastaneye kaldırılmayı bekliyor.

Radikal'de yer alan habere göre; Yaralıların bulunduğu Caferi Sadık Sokak’taki evin adresi ise yaralıların ve cenazelerin hastaneye kaldırılması için hükümet, kaymakamlık ve hastaneye bildirilmişti. HDP Milletvekilleri Behçet Yıldırım, Hişyar Özsoy, Hüda Kaya, Nimetullah Erdoğmuş ve Sibel Yiğitalp de yaralılara ambulans gönderilmesinin sağlanması için bugün acil görüşme talebiyle İçişleri Bakanlığı’na gitti.

Sarıyıldız'dan Twitter mesajı

HDP Şırnak Milletvekili Faysal Sarıyıldız, twitter hesabından, “Cudi Mahallesi Cafer’i Sadık Sokak No:5-7 adresindeki beş katlı kırmızı binanın bodrum katında bulunan yaralılar hastaneye taşınmayı bekliyor. Adresini hükümete ilettiğimiz sivil yurttaşlara bir şey olursa, insanlık suçunun sorumlusu hükümet olacaktır. Yaralıların bodrumunda olduğu ve adresini hükümete ilettiğimiz binanın üst katları vuruluyor” iddiasına yer vermişti.