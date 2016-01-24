T24 LogoT24 Logo
Gündem

Cizre'de yaralılar hastaneye kaldırılmayı bekliyor

AİHM'in tedbir kararı aldığı Cihan Karaman ve kimliği belirlenemeyen bir kişi hayatını kaybetmişti

24 Ocak 2016 21:24

Şırnak’ın Cizre ilçesine bağlı Cudi Mahallesi’nde dün yaralanan 28 kişinin bir binadaki bekleyişleri sürüyor.Cizre Halk Meclisi Eşbaşkanı Mehmet Tunç’un anlatımına göre, AİHM’in tedbir kararı aldığı Cihan Karaman ve kimliği öğrenilemeyen bir kişinin yaşamını yitirmesinin ardından bugün öğle saatlerinde de yaralılar arasında olan genç bir kadın daha hayatını kaybetti. Ölü sayısı 3’e yükselirken, yaralılar hastaneye kaldırılmayı bekliyor.

Radikal'de yer alan habere göre; Yaralıların bulunduğu Caferi Sadık Sokak’taki evin adresi ise yaralıların ve cenazelerin hastaneye kaldırılması için hükümet, kaymakamlık ve hastaneye bildirilmişti. HDP Milletvekilleri Behçet Yıldırım, Hişyar Özsoy, Hüda Kaya, Nimetullah Erdoğmuş ve Sibel Yiğitalp de yaralılara ambulans gönderilmesinin sağlanması için bugün acil görüşme talebiyle İçişleri Bakanlığı’na gitti.

Sarıyıldız'dan Twitter mesajı

HDP Şırnak Milletvekili Faysal Sarıyıldız, twitter hesabından, “Cudi Mahallesi Cafer’i Sadık Sokak No:5-7 adresindeki beş katlı kırmızı binanın bodrum katında bulunan yaralılar hastaneye taşınmayı bekliyor. Adresini hükümete ilettiğimiz sivil yurttaşlara bir şey olursa, insanlık suçunun sorumlusu hükümet olacaktır. Yaralıların bodrumunda olduğu ve adresini hükümete ilettiğimiz binanın üst katları vuruluyor” iddiasına yer vermişti.

 

ETİKETLER

cizreyaralıhastane

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Oyuncu Halil Ergün'den Soylu'ya tepki:Yaşamı ve yaşatmayı seçen sanatçıların hedef...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24