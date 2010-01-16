Cizre'de toplanan lastikler Konya'da ayakkabı olacak

T24 -Şırnak'ın Cizre İlçesi Emniyet Müdürlüğü tarafından başlatılan ‘Getir lastiği al parayı’ kampanyasında toplanan araç lastikleri, Konya’daki geri dönüşüm tesisinde işlendikten sonra ayakkabı, el arabası tekeri, kauçuk zemin kaplama ve izalosyon malzemesi olarak yeniden ekonomiye kazandırılacak.



Selçuk Kauçuk ve Plastik Sanayi Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ali Rıza Dolapoğlu, Cizre'de toplanan lastikleri Konya'ya getirerek tesislerinde işleyeceklerini söyledi. Dolapoğlu, Cizre Emniyet Müdürü Aydın Akkoca ile görüştüklerini önümüzdeki günlerde lastiklerin Konya’ya getireleceğini kaydetti.



Toplumsal olaylarda ve 21 Mart'taki Nevruz kutlamalarında, yasa dışı gösteri yapan grupların yolları trafiğe kapatmak için yakarak barikat aracı olarak kullandıkları eski araç lastiklerinin toplanması için, Cizre Emniyet Müdürlüğü Kaymakamlığın desteğiyle ‘Getir lastiği al parayı' uygulaması başlattı. Cizre Emniyet Müdürlüğü tarafından başlatılan kampanyayı öğrendikten sonra Emniyet Müdürü Aydın Akkoca ile temasa geçtiklerini anlatan Ali Rıza Dolapoğlu, şunları söyledi:

“Televizyonlarda polis tarafından Cizre’de başlatılan kampanyayı öğrendikten sonra yapılan çalışmadan büyük memnuniyet duyduk. Biz de ömrünü tamamlamış lastiklerin geri dönüşümünü sağlayan tesis olarak sosyal sorumluluk çerçevesinde üzerimize düşen görevi yerine getirmek istedik. Cizre Emniyet Müdürümüzü arayarak lastikleri tesisimizde değerlendirerek ekonomiye yeniden kazandırabileceğimizi söyledik. Topladıkları lastiklerin orada kendileri için sıkıntı olabileceğini buraya getirip bertaraf ederek ekonomiye tekrar kazandırabileceğimizi bildirdik. Bu görüşmemizden sonra yaptığımız teklife olumlu baktılar. 2 kamyona sığabilecek 400 lastik toplandığını bildirdiler. Lastiklerin nakliyesi için Cizre'den bir firma ile görüşüp Konya’ya getirmeyi planlıyoruz. Bununla ilgili çalışmalarımız devam ediyor.”



Cizre'deki bu çalışmanın Güneydoğu'daki diğer illerede örnek olması gerektiğini anlatan Ali Rıza Dolapoğlu,“Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ne en yakın geri dönüşüm tesisi biziz. Diğer illerde de aynı çalışma yapılıp lastikler toplanırsa seve seve oralardan bu malzemeleri alıp tekrar ekonomiye kazandırmak büyük mutluluk duyarız” diye konuştu.



Geri dönüşüm konusunda Çevre ve Orman Bakanlğı'ndan lisanslı Türkiye’deki 6 firmadan biri olduklarını kaydeden Ali Rıza Dolapoğlu şunları söyledi:

“Bu eski lastiklerin kanunlar çerçevesinde ilk olarak bertarafı gerekiyor. Daha sonra da lisanslı çimento fabrikaları tarafından bertaraf olmuyorsa yakılması gerekiyor. Biz Konya çevresinde eski lastikleri kendi araçlarımız ile topluyoruz. Konya dışından da toplayarak bunları tekrar ekonomiye kazandırıyoruz. Topladığımız lastiklerin ilk olarak tellerini ayırıyoruz. Granür elde ettiğimiz eski lastiklerden lastik ayakkabı, el arabası tekeri, kauçuk zemin kaplama ve izalosyon malzemeleri üreterek tekrar ekonomiye kazandırıyoruz.”



