Cizre'deki Nevroz kutlamalarında 1 kişi hayatını kaybetti

Arzu Yıldız

Hakkari Cizre'deki Nevroz kutlamalarında bir kişi hayatını kaybetti. Garip Taşkın Yasef mahallesinde evine giderken kalbine isabet eden kurşun sonucu hayatını kaybetti.

Güvenlik güçlerinin yoğun önlem aldığı ilçede bir çok mahalle ve sokakta Nevruz nedeniyle yakılan araç lastiklerinin dumanı ilçe merkezini sararken sıkılan kurşunlardan biri Yasef mahallesinde evine gitmekte olan ve Dicle nehrinde balıkçılık yapan 30 yaşındaki Garip Taşkın'ın kalbine isabet etti.