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Cizre'deki Nevroz kutlamalarında 1 kişi hayatını kaybetti

Şırnak Milletvekili Faysal Sarıyıldız: Cizre'de açılan ateş sonucu 26 yaşında bir kişinin yaşamını yitirdiği iddia ediliyor

18 Mart 2014 00:05

Arzu Yıldız
 
Hakkari Cizre'deki Nevroz kutlamalarında bir kişi hayatını kaybetti. Garip Taşkın Yasef mahallesinde evine giderken kalbine isabet eden kurşun sonucu hayatını kaybetti.
Güvenlik güçlerinin yoğun önlem aldığı ilçede bir çok mahalle ve sokakta Nevruz nedeniyle yakılan araç lastiklerinin dumanı ilçe merkezini sararken sıkılan kurşunlardan biri Yasef mahallesinde evine gitmekte olan ve Dicle nehrinde balıkçılık yapan 30 yaşındaki Garip Taşkın'ın kalbine isabet etti.
Çevredekiler tarafından ağır yaralı olarak Cizre Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Garip Taşkın tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Olayın duyulması üzerine Cizre'de bulunan HDP Şırnak Milletvekili Faysal Sarıyıldız ve bir grup BDP'li Cizre Devlet Hastanesi'ne gitti. 
 
 

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