Cizre’de kazı çalışması başlatıldı

Şırnak Barosu'nun yaptığı başvuru üzerine Şırnak'ın Cizre ilçesindeki bir alanda kazı çalışması başlatıldı.



Şırnak’ın Cizre İlçesi'nde Şırnak Barosu'nun isteği doğrultusunda 1990'lı yıllarda kaçırılıp öldürülen 2 kişinin cesetlerinin gömüldüğü iddia edilen bir noktada Cizre Cumhuriyet Başsavcılığının talebi ile kazı çalışması başlatıldı. Şırnak Barosu Başkanı Nuşirevan Elçi, kazı çalışmasının kendi talepleri doğrultusunda gerçekleştiğini ancak, kazı ile ilgili bilgilendirilmediklerini söyledi.



Şırnak'ın Cizre İlçesi'nde televizyon vericileri ve baz istasyonlarının bulunduğu Cizre-Şırnak karayolu üzerindeki bir tepede bugün Cizre Cumhuriyet Başsavcılığı'nca kazı çalışması başlatıldı. Kazı çalışmasının, Şırnak Barosunun talebi doğrultusunda gerçekleştiği ve kazı bölgesinde 1990'lı yıllarda kaçırılıp öldürülen 2 kişinin gömüldüğü iddia ediliyor.



Şırnak Barosu Başkanı Nuşirevan Elçi, kazının kendi talepleri doğrultusunda yapıldığını, çünkü kendilerine başvuran kayıp yakınlarının ve görgü tanıklarının beyanlarına göre kazı yapılan noktaya 2 kişinin gömüldüğü yönünde bilgiler olduğunu söyledi. Baro Başkanı Elçi, talepleri doğrultusunda kazı yapıldığını ancak kendilerinin bilgilendirilmediğini belirtirek, kazı çalışmalarında avukatların bulunmadığını ifade etti.



Geçen ay Cizre-İdil arasındaki Kuştepe Köyü'nde yapılan kazılarda 20 kemik parçası bulunmuş, Adli Tıp Kurumu'nda incelenen kemiklerden 13'ünün hayvanlara ait olduğu tesbit edilmişti.



Bu soruşturma kapsamında Kayseri İl Jandarma Komutanı Cemal Temizöz, Cizre eski Belediye Başkanı ve korucubaşı Kamil Atak, oğlu Temel Atak, itirafçılar Abdülhakim Güven, Adem Yakın, Hıdır Altuğ tutuklanmışlardı.

