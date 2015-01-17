Cizre'de kaymakamlık binasına roketatarlı saldırı

Şırnak'ın Cizre İlçesi'nde Kaymakamlık ile Şehit Murat Akançay Polis Merkezi'nin bulunduğu Hükümet Konağı binasına roketatarlı saldırı düzenlendi. Roketatar binanın 2'inci katına isabet ederken, saldırıda ölen ya da yaralanan olmadı.

DHA'nın haberine göre, Cizre'nin Orhan Doğan Caddesi üzerindeki Kaymakamlık ile Şehit Murat Akançay Polis Merkezi'nin bulunduğu Hükümet Konağı'na saat 20.30 sıralarında roketatarlı saldırı düzenlendi. Atılan roket 5 katlı binanın ikinci katına isabet ederken, saldırıda ölen ya da yaralanan olmadı. Roketin isabet ettiği katta hasar oluşurken, saldırının ardından silah sesleri geldiği duyuldu.

Kaymakamlığa saldırı düzenleyenleri yakalamak için bölgeye zırhlı araçlarla çok sayıda polis sevk edildi. Polis,bölgede geniş çaplı operasyon başlattı.

Operasyonlar sürerken, özellikle kamu binaları önlerinde zırhlı araçlarla güvenlik önlemleri alındığı görüldü.