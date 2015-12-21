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Cizre'de hayatını kaybeden Aksu'nun son paylaşımı: Soran olursa söyleyin bir şehir katledildi kimse umursamadı

“Yürümenin yasak olduğu yerde ölümü reva gördüler"

21 Aralık 2015 16:32

14 Aralık'ta ilan edilen sokağa çıkma yasağının hala devam ettiği Cizre'de hayatını kaybeden İlyas Aksu'nın ölümünden önce Facebook'ta yaptığı paylaşımda, “Yürümenin yasak olduğu yerde ölümü reva gördüler. Ve çocuklar tam umutlarından vurulurken güpegündüz, çığlıkları hiçbir kulağa ses olmadı. Soran olursa söyleyin bir şehir katledildi kimse umursamadı” ifadelerini kullandığı görüldü. 

Press TV'de yer alan habere göre, sokağa çıkma yasağının devam ettiği kentte süren operasyon ve çatışmalar sırasında ağır yaralanan İlyas Aksu, hayatını kaybetti. Aksu, ölümünden iki gün önce Facebook hesabıdnan şu paylaşımları yapmıştı:

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