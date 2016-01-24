Cizre'de hastaneye götürülemeyen Cihan Karaman hayatını kaybetti

Şırnak'ın Cizre ilçesinde sokağa çıkma yasağı 41 gündür devam ederken dün öğlen saatlerinde Cudi Mahallesi'nde açılan ateş sonucu göğsünden vurularak yaralanan ve hastaneye kaldırılması için AİHM tarafından hakkında tedbir kararı alınan üniversite öğrencisi Cihan Karaman hastaneye kaldırılamadan yaşamını yitirdi.

Evrensel’in haberine göre Karaman'ın yaralanmasının ardından Cizre Belediyesi'ne ait ambulansla mahalleden alınması ateş açılması nedeniyle sağlanamamıştı.

Karaman, bu sabah saatlerinde aynı mahallede bir eve ateş açılması sonucu yaralanan 10 kişinin yanına götürülmüştü ve diğer yaralılar ile birlikte hastaneye kaldırılmayı bekliyordu. Karaman ve diğer yaralıların bulunduğu bölge de sabah saatlerinden itibaren hedef alınarak yoğun ateş altına alındı. Karaman'ın cenazesi mahallede tutuluyor.