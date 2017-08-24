Cizre'de durdurulan araçta bulunan yavru aslana özel bakım

Ahmet SOYDOĞAN- Mustafa KANLI/GAZİANTEP,(DHA)- ŞIRNAK\'ın Cizre İlçesi\'nde polisin yol kontrolü sırasında durdurduğu hafif ticari araçta bulunan 2 aylık yavru aslan, koruma altına alındığı Gaziantep Hayvanat Bahçesi\'nde özel bakıma alındı.

Cizre\'den polis tarafından dün yapılan yol kontrolü sırasında durdurulan hafif ticari araçta bulunan 2 aylık aslan, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şanlıurfa Şube Müdürlüğü\'ne bağlı Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi\'nde beslenip muayene edildikten sonra Gaziantep Hayvanat Bahçesi\'ne getirildi. Burada özel bir bölümde korumaya alınan yavru aslan, yapılan kontrollerin ardından özel bakıma alındı.

Ailesinden ayrıldığı ve yorucu bir yolculuk geçirdiği için strese girdiği belirtilen yavru aslan, normal yaşantısına dönebilmesi için özel ilgi gösteriliyor. Sadece bakıcısının alındığı özel odada düzenli olarak sağlık kontrolleri yapılan yavru aslan, henüz katı tüketim gerçekleştiremediği için laktozsuz sütle besleniyor. Ayrıca yavru aslana diğer gıdalara alışması için de balık, tavuk ve büyükbaş hayvanların etlerinden oluşan özel bir karışım veriliyor. Herhangi bir sağlık sorunu tespit edilmeyen aslanın, bir süre daha çevreden uzak tutulup stresini atması sağlanacak. Yetkililer, yavru aslanın 2-3 hafta sonra iyileşmeye başlayacağını kaydetti.



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