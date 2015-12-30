HDP Şırnak Milletvekili Faysal Sarıyıldız, Cizre ve Silopi’deki ailelerin emniyet tarafından aranarak “‘gelin cenazesini alın yoksa biz gömeceğiz” denildiğini söyledi. Birlik, “Sokağa çıkma yasağı var, hastaneye gitmek isteyen beyaz bayrakla yürüyen insanlar bile taranıyor, bu insanlar Şırnak’a gidip cenazelerini nasıl alsın?” diye sordu. HDP’li Leyla Birlik, Cizre ve Silopi’de hayatını kaybeden vatandaşların otopsi raporları için gizlilik kararı verildiğini söyledi.

Cumhuriyet’in haberine göre Şırnak’ın Cizre ilçesinde 14 Aralık’ta ilan edilen sokağa çıkma yasağı 17 gününe girdi. İlçede 3’ü kalp krizinden olmak üzere 24 kişinin öldürüldüğünü belirten HDP Şırnak milletvekili Faysal Sarıyıldız, “Aileler Şırnak’tan emniyetten aranarak, ‘gelin cenazesini alın yoksa biz gömeceğiz’ denilmiş. Sokağa çıkma yasağı var, hastaneye gitmek isteyen beyaz bayrakla yürüyen insanlar bile taranıyor, bu insanlar Şırnak’a gidip cenazelerini nasıl alsın? Cenazeler toprağa verilerek vahşetin boyutları örtülmek, soruşturmaların önüne geçilmek isteniyor. 3’ü kalp krizinden 24 kişi öldü. Bazı cenazeler mahalle aralarına gömüldü” dedi.

Cihan Haber Ajansı’na konuşan HDP’li Leyla Birlik, Cizre ve Silopi’de hayatını kaybeden vatandaşların otopsi raporları için gizlilik kararı verildiğini belirterek, “Bir cenazenin otopsi raporunu istedik fakat ‘gizlilik kararı verildiği için veremeyiz’ dediler. Aileler yasaklı mahallelerde olduğu için cenazeler defnedilemiyor. Burada yaşanan bir insanlık dramı var. Silopi’de yaklaşık 5 cenaze 9 gündür evlerde bekletiliyor. Bu cenazelerin kaldırılması için ahlak sahibi herkes, ‘Silopi ve Cizre’de sokağa çıkma yasağı kaldırılmalı’ diye çağrıda bulunmalıdır.”

‘Söyleyecek söz kalmadı’

Silopi: Silopi’de de sokağa çıkma yasağı ve ağır silahlarla başlatılan operasyon 17. gününde. İlçede 13 kişinin yaşamını yitirdiğini, en az 20 kişinin yaralandığını belirten HDP Şırnak Milletvekili Ferhat Encü, “Cenazeler 15 gündür morgda. Ölenleri bile toprağa veremiyoruz. Elektrik ve su verilemiyor. Erzak tükendi. İnsanlar artık patlayan su şebekelerinin yola akan sularını içiyor, salgın riski kapıda. Ben de 15 günde sadece 1 kez banyo yaptım. İnsanlar artık dayanamayacak noktada. Söyleyecek söz bulamıyorum. Hukuk devletinde böyle bir vahşet yaşanıyor ve kimsenin sesi çıkmıyor. Sözün bittiği yerdeyiz” dedi.

Dargeçit: İlçesinde sokağa çıkma yasağı 20. gününde sona erdi. Safa ve Tepebaşı mahalleleri olmak üzere birçok noktada, güvenlik güçleri ile YDGH arasında şiddetli çatışmalar sürüyor. Bazı mahallelere elektrik ve su verilemezken, erzak da tükendi. Salgın hastalık riski yaşanırken, bebek maması, bebek bezi, süt şu anda ilçenin en temel ihtiyaçlarını oluşturuyor. 6 bin kişinin ilçeden göç ettiği tahmin edilirken, okulların tamamının kapalı olduğu ilçede 8 bin 468 öğrenci eğitim hakkından mahrum kalıyor.

Silvan: CHP Genel Merkezi, 6 kez sokağa çıkma yasağının ilan edildiği Silvan ve Sur’da aileler gıda yardımı gönderdi. Yardımların CHP İlçe Başkanlığı ile Muhtarlar Derneği tarafında vatandaşlara dağıtılacağı belirtildi. Muhtarlar Derneği Başkanı Murat Ateş, “Allah kabul etsin diyoruz. Bu yardımlardan dolayı CHP Genel Merkezine, başta başkan düzeyindeki yetkililere çok çok teşekkür ederim“ dedi.

Sur: Sur’da 2 Aralık’ta ilan edilen yasak 29. gününe girdi. PKK’lilerin keskin nişancı silahı Kanas ile açtığı ateşte 27 yaşındaki polis memuru Ahmet Sarıkaya, başından yaralandı. Durumu ağır olan Sarıkaya, yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Sur’da öğleden sonra PKK’lilerin tuzakladıkları patlayıcıyı uzaktan kumanda ile infilak ettirmesi sonucu 3 polis şarapnel parçalarıyla hafif yaralandı.