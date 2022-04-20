Cizre JİTEM davası için AYM'ye bireysel başvuru

Şırnak’ın Cizre ilçesinde 1993-1995 yılları arasında 21 kişinin gözaltında ve kaçırılarak infaz edilmesine ilişkin başlatılan, kamuoyunda Cizre JİTEM davası olarak bilinen davada Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) bireysel başvuruda bulunuldu. Dönemin Cizre İlçe Jandarma Komutanı Cemal Temizöz’ün de aralarında bulunduğu 8 kişi hakkında beraat kararı Yargıtay tarafından onanmıştı.

Şırnak, Cizre’de 1993-95 yıllarında 21 kişinin gözaltında kaybedilmesi ve faili meçhul cinayetle öldürülmesiyle ile ilgili dava dosyası Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) taşındı.

Mezopotamya Ajansı’ndan Ahmet Kanbal’ın haberine göre, beraat kararının Yargıtay tarafından onanması üzerine müştekiler Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) bireysel başvuruda bulundu.

Müştekilerden Hediye Başkak ve diğer beş başvurucu adına avukat Veysel Vesek, başvuruda, “yaşam hakkının ihlali” ve dosyada “etkin bir soruşturma yürütülmediği” gerekçelerini sundu.

Avukat Vesek, dilekçesinde ortada insanlığa karşı işlenmiş bir suç olduğunu belirtirken, sanıklar hakkındaki beraat kararı nedeniyle ihlal kararı verilmesini talep etti.

Cizre JİTEM davası

Şırnak’ın Cizre ilçesinde 1993-1995 yılları arasında gözaltına alınarak infaz edilen 21 kişi ile ilgili 2009’da dava açıldı. Kamuoyunda Cizre JİTEM Davası olarak bilinen dava, ilk önce Diyarbakır Özel Yetkili Mahkemesi’nde görülmeye başlandı. Davada Cizre İlçe Jandarma Komutanı ve emekli Albay Cemal Temizöz, korucubaşı Kamil Atak ve kardeşleri Kukel Atak, Temer Atak ile askerler Adem Yakin, Fırat Altın (Abdulhakim Güven), Hıdır Altuğ ve Burhanettin Kıyak, “Cürüm işlemek için teşekkül oluşturmak ve bu teşekküle katılarak mensubu olmak, insan öldürmeye azmettirmek ve insan öldürmek” suçlarından yargılanmaya başlandı.

Özel yetkili mahkemelerin kaldırılması ile dosyanın gönderildiği Şırnak 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi, 2014 yılında sanıkların 5 yıllık tutukluluk sürelerini gerekçe göstererek tahliye kararı verdi. Ardından dosya, “güvenlik” gerekçesiyle Eskişehir’e gönderildi. Davaya bakan Eskişehir 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi de Cemal Temizöz ve Kamil Atak ile diğer 6 sanık hakkında 5 Kasım 2015 tarihinde beraat kararı verdi. Ardından Yargıtay 1. Ceza Dairesi ise Temizöz ve diğer sanıklar hakkında verilen beraat kararını oy çokluğuyla onadı.