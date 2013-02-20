Çizmeli Kedi, Robin Hood çocuklara kötü örnek mi oluyor?

Çocuk kitapları yazan Psikolog Tuncel Altınköprü, çocukların kendi değerleriyle ilgili kitap okuması gerektiğini belirterek, ailelere “Robin Hood, ormanda yaşayan kibar bir soyguncu, Çizmeli Kedi, çizme karşılığında sevimliliğini kullanarak yalanla işlerini halleden bir karakterdir” dedi.

Altınköprü, yıllarca okunan çocuk masallarının şiddet, kapkaç, dolandırıcılık, yaralama, cinayet, güvensizlik, hoşgörüsüzlük gibi sorunlarda payı olduğunu iddia ediyor. Çocuk kitaplarının, sosyal, ahlakî ve bireysel değerlerle donatılması gerektiğine dikkat çeken psikolog, masal kahramanlarının, zararlı alışkanlıklara karşı çocuğa örnek olması gerektiğini belirtti.

Zaman gazetesinden Zeynap Haslak’a konuşan Altınköprü, Ali Baba ve Kırk Haramiler, Alaaddin’in Sihirli Lâmbası, Çizmeli Kedi, Bremen Mızıkacıları, Kül Kedisi, Uyuyan Güzel, Pamuk Prenses, Altın Elma Ağacı, Fareli Köyün Kavalcısı, Karga ile Tilki, Robin Hood, Sherlock Holmes gibi masalların çocuklara kötü alışkanlıkları doğru gibi sunduğunu iddia etti.

Altınköprü, birkaç masaldaki yanlış rol modellerini şu sözlerle anlattı: “Mesela Ali Baba ve Kırk Haramiler. Ali Baba rastlantıyla, Kırk Haramilerin sihirli sözcüklerini duyar. ‘Açıl susam, açıl!’ deyip haramilerin mağarasına girer. Hırsızların hazinesini azar azar çalıp kullanmaya başlar. Haramiler bunu fark eder ve Ali Baba’nın peşine düşer. Ailenin evlatlığı Meryem, önce kırk haramiyi üzerlerine kızgın yağ dökerek öldürür. Ardından da öç almaya gelen haramilerin reisini... Ali Baba, Meryem’i oğluyla evlendirir. Sonra da ömürlerinin sonuna dek zengin - mesut yaşarlar. Burada verilen mesaj şudur: Eğer soyabileceğiniz zengin bir hırsız bulabilirseniz, hiç durmayın, soyun! Hatta peşinize düşecek olurlarsa, onları öldürmenizde bile sakınca yoktur. Hem çizgi film hem de sinema filmi olarak birçok defa televizyonlarda yayınlanan Alaaddin’in Sihirli Lâmbası’nda ise sihirbazın biri, gizemli mağaradaki sihirli lâmbasını almak için Alaaddin’i kandırır. Çocuk son anda adamın kötü amacını fark eder. Kötü kalpli sihirbaza ait sihirli lâmbanın, sihirli yüzüğün ve hazinenin sahibi olur. Sultanın kızıyla evlenir. Sihirbazı öldürüp mesut bahtiyar bir ömür yaşar. Mesaj aynıdır: Soyabileceğiniz zengin hırsızları soyun, peşinize düşüp size zarar vermeye kalkarsa öldürün.”