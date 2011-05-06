-''ÇİZME''DE GENEL GREV ROMA (A.A) - 06.05.2011 - İtalya'da, ülkenin en büyük işçi konfederasyonun çağrısıyla yapılan bir günlük genel grev toplu ulaşımı vurdu. Grev havayolları, demiryolları, kamu kuruluşları ve okullarda etkili oldu. Toplu ulaşımın durmasıyla insanların, saatlerce yürüyerek gidecekleri yere ulaşabilecekleri belirtiliyor. Hava yollarında uçuş personelinin yerel saatle 10.00-14.00 (TSİ 11.00-15:00) arasında, demiryolu çalışanlarının da yerel saatle 14.00-18.00 saatleri arasında işlerini durduracağı bildirildi. İtalyan havayolları Alitalia, kıtalararası uçuşların sürebilmesi için hareket saatlerinde değişikliğe giderken, iç hat ve Avrupa seferlerini de azalttı. Serbest çalışanların genelde vergilerini tam olarak ödemediği belirtilen ülkede grevdeki sendikalar, hükümetin ücretli çalışanlara yönelik vergileri hafifletmesini ve iş olanağı için daha çok yatırım yapmasını talep ediyor.