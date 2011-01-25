-ÇİZME'DE FUTBOL OSCARI FC İNTER'İN FLORANSA (A.A) - 25.01.2011 - İtalya Futbolcular Birliği'nin (L'Aic) düzenlediği gecede, 2009-2010 sezonuna damgasını vuranlar, ''Futbol Oscarları'' ile ödüllendirildiler. Milano Auditorium'unda yapılan törende, ödüllerin büyük çoğunluğuna, geçen sezon İtalya'da yarıştığı tüm kulvarda mutlu sona ulaşan FC Inter ve Arjantinli golcüsü Diego Milito ambargo koydu. 2010 yılında İtalya'daki kupaların hepsini kazanan FC Inter, bu başarısıyla ''Futbol Oscarları'' töreninde, yılın takımı ödülüne layık görüldü. Gecede oyuncular arasında ilk açıklanan ''Futbol Oscarı'', sezonun en iyi kalecisi oldu. FC Inter'in Brezilyalı 31 yaşındaki file bekçisi Julio Cesar, rakipleri Bologna'nın kalecisi Salvatore Sirigu ve Galatasaray'ın eski file bekçisi Napolili Morgan De Sanctis'i geride bırakarak, bu ödülü almayı başardı. Deneyimli eldiven, ödülünü almak için sahneye geldiğinde, ''Geçen senenin ardından bu benim ikinci ödülüm. Bana oy veren herkese çok teşekkür ederim. Inter bu sezon da şampiyon olacaktır'' dedi. ''Futbol Oscarları'' törenine damgası vuran bir diğer isimse gecede, 3 ödül birden kazanan Arjantinli 31 yaşındaki golcü Diego Milito idi. Milito, ''En iyi golcü'', ''En iyi yabancı futbolcu'' ve ''En iyi oyuncu'' ödüllerini kazandı. Golcü oyuncu sezon boyunca attığı gollerle takımına katkıda bulunmasının yanı sıra özellikle FC Inter'in sezon sonunda oynadığı 3 maçta (Serie A'nın son haftasındaki Siena maçı, İtalya Kupası finalindeki Roma maçı ve Avrupa Şampiyonlar Ligi finalinde Alman ekibi Bayern Münih'e karşı mücadelesinde) takımını adeta tek başına sırtlayan isim olmayı başarmıştı. Gecede ödüle doyan Milito, ''Oylarıyla beni seçen tüm Serie A oyuncularına teşekkür ediyorum. Büyük oyuncuların, şampiyonların bulunduğu listede olmaktan gurur duyuyorum'' diye konuştu. FC Inter'e bir ödül de 2009-2010 sezonunda en iyi golü dalından geldi. Mavi-siyahlı takımın geçen sezonun 34. haftasında San Siro Stadı'nda Juventus ile karşılaştığı müsabakada, Brezilyalı kanat oyuncusu Maicon'un FC Inter'i öne geçiren golü, yılın golü seçildi. -EN İYİ TEKNİK DİREKTÖR: MOURİNHO- İtalya'da 2009-2010 sezonunun en iyi teknik direktörü ise FC Inter'i yarıştığı pek çok kulvarda başarıdan başarıya taşıyan Portekizli Jose Mourinho seçildi. Şu anda İspanya'nın Real Madrid takımının başında bulunan başarılı teknik adam, törene 'videokonferans' yöntemiyle bağlanırken, geceye katılamadığı için üzgün olduğunu ancak kendisini orada temsil eden Interlilerin olduğunu söyleyerek, şunları kaydetti: ''Böylesine bir oscara sahip olmak benim için çok güzel ve onur verici. Benim için kazanan oyuncularıma teşekkür etmeliyim. Onlar olmadan bu başarıya ulaşmam imkansızdı. Bir teşekkürü de bana oy verenlere gönderiyorum. İtalyan ligi zorlu ve güzel. Orada birçok başarılı antrenör çalışıyor. Şimdi dışarıdan baktığım zaman Serie A'nın aslında zor olduğunu daha iyi gördüm. Portekiz, İngiltere, İtalya ve İspanya'da bulundum. İtalyan liginin zorluğu benim kendimi geliştirmem de yardımcı oldu.'' -EN İYİ İTALYAN OYUNCU: Dİ NATALE- Serie A Futbolcular Birliği, 2010 yılının en iyi İtalyan oyuncusu olarak geçen sezonu gol kralı tamamlayan Udinese'nin forveti Antonio Di Natale'yi seçti. Ligde son oynadığı FC Inter maçında takımını üstünlüğe taşıyan golle birlikte kendisinin 99. golünü atan Di Natale, 100. golünü gelecek hafta oynanacak Juventus karşılaşmasında kaydedebileceğini söyledi. -EN İYİ DEFANS OYUNCUSU, TEK DEĞİL- Yılın en iyi defans oyuncusu ödülü de iki oyuncu arasında paylaştırıldı. Juventus'un başarılı stoperi Giorgio Chiellini ve FC Inter'in Arjantinli stoperi Walter Samuel, en iyi defans oyuncusu oscarını birlikte aldı. -DİĞER ÖDÜLLER- Serie A'da geçen sezonun en iyi genç oyuncu oscarına Palermo'da top koşturan 21 yaşındaki Arjantinli hücuma dönük ortasaha oyuncusu Javier Pastore layık görüldü. Pastore, Balotelli ve Pato gibi yıldız futbolcuların arasından sıyrılarak bu ödüle uzandı. Palermo'da geçen sezon yıldızı parlayan ve bu sezon Napoli'ye transfer olan Uruguaylı golcü Edinson Cavani'ye taraftar özel ödülü verildi. Gecede, 2010 yılının en iyi hakemi ödülü de Ascoli kentinden Emidio Morganti'ye verildi.