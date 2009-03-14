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Yaşam

Çizikleri kendi kendine kapatan boya

ABD'li bilim adamları, çizikleri 'kendi kendine kapatan' özel bir kaplama boyası üretmeyi başardı

14 Mart 2009 02:00

ABD'li bilim adamları, çizikleri 'kendi kendine kapatan' özel bir kaplama boyası üretmeyi başardı.

Güney Mississippi Üniversitesi'nde görevli bilim adamları tarafından geliştirilen boya, uygulandığı yüzeydeki çizikleri ortalama 15 ila 30 dakika içerisinde kapatıyor.

Gazeteport'un haberine göre, içerisine kitosan ve oksitan maddeleri karıştırılmış poliüretandan oluşan boya, üzerinde bir çizik oluştuğu zaman 'harekete geçiyor'.

Halka şeklindeki oksitan parçaları, alınan darbeyle koptuklarında, morötesi ışınlarla harekete geçen kitosan molekülleriyle etkileşime giriyor ve kopan bağlarını onarıyor.

Uzmanlar, boyanın arabaların yanı sıra mobilyalarda, hatta gözlük ve saat gibi hassas yüzeylerde kullanılabileceğini söylüyor.

Boya üzerindeki iyileşme süresinin güneş ışınlarıyla doğru bağlantılı olduğunu söyleyen uzmanlar, Akdeniz ülkelerinde yazın iyileşme süresinin kuzey ülkelerine göre 3-4 kat daha hızlı olacağının altını çiziyor.

Birkaç yıla kadar piyasaya sürülmeye hazır olacağı belirtilen boyanın şu an tek bir zayıf noktası var, o da hasar gördüğü bölgede bir kez daha işe yaramaması, ancak uzmanlar yakın gelecekte bu sorunun da üstesinden gelineceğini vurguluyor.

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