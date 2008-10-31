Çizgi film kahramanıyla evlenmek istediler

Vatandaşlar hükümetten genellikle ya ücretlerin artırılmasını ya da sağlık ve eğitim konularında destek verilmesini isterler. Oysa Japonyalı gençlerin derdi bambaşka. Onlar aşık oldukları çizgi film kahramanlarıyla evlenmek için hükümete talepte bulundu.



Japonya’da bir grup genç, hükümetin kendilerine Manga ya da Anime gibi çizgi romanların kahramanları ile resmi nikâh kıymasına izin vermesi için imza kampanyası başlattı.



İnternet sitesinden kampanyayı başlatan Taichi Takaşita (20), “Aşkı çizgi romanlardan öğrendim. Bir çok ülke, eşcinsel evliliklere izin veriyor, biz de hayal dünyasında da olsalar, aşık olduğumuz insanlarla evlenmek istiyoruz” dedi.



