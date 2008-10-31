T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Çizgi film kahramanıyla evlenmek istediler

Japon gençler, çizgi romanların kahramanları ile resmi nikâh kıymasına izin vermesi için imza kampanyası başlattı.

31 Ekim 2008 02:00

Vatandaşlar hükümetten genellikle ya ücretlerin artırılmasını ya da sağlık ve eğitim konularında destek verilmesini isterler. Oysa Japonyalı gençlerin derdi bambaşka. Onlar aşık oldukları çizgi film kahramanlarıyla evlenmek için hükümete talepte bulundu.

Japonya’da bir grup genç, hükümetin kendilerine Manga ya da Anime gibi çizgi romanların kahramanları ile resmi nikâh kıymasına izin vermesi için imza kampanyası başlattı.

İnternet sitesinden kampanyayı başlatan Taichi Takaşita (20), “Aşkı çizgi romanlardan öğrendim. Bir çok ülke, eşcinsel evliliklere izin veriyor, biz de hayal dünyasında da olsalar, aşık olduğumuz insanlarla evlenmek istiyoruz” dedi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı üretimin durduğu TEMSA'yı gezdi: "Mansur Yavaş'ı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OHAL Komisyonu öğretmenin işini geri istemesini "devlete sadakatsizlik" saydı...

ABD Temsilciler Meclisi Trump'ın azledilmesine 'evet' dedi; dosya Senato'ya gönderildi...

Erdoğan'ın masasındaki 'en beğenilen siyasetçi' anketinde İmamoğlu ve Demirtaş var...

"Batık Simit Sarayı en çok krediyi Denizbank’tan çekmiş; özel bankanın...

Davutoğlu: Erdoğan ile aramızdaki mutabakat gereği sustum; kimse bize geçmiş...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24